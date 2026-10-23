Gran preocupación en el Ajax: «Surgen dudas sobre su estado físico»

Wim Kieft cree que el Ajax está preocupado por Marcos Leonardo, según escribe en su columna para De Telegraaf. El delantero, que llegó el pasado verano procedente del Al-Hilal por 20 millones de euros, aún no ha dejado una impresión imborrable en Kieft.

Marcos Leonardo llegó a Ámsterdam el pasado verano por algo menos de 20 millones de euros. El brasileño ha marcado hasta ahora dos goles en trece partidos con el club de Ámsterdam.

El pasado jueves, el delantero de 23 años también fue titular ante la Atalanta (victoria por 2-0) por decisión del entrenador Míchel Sánchez. Una vez más, no logró marcar pese a disponer de una gran ocasión.

Finalmente, fue sustituido por Tolu Arokodore tras algo más de setenta minutos de juego. El nigeriano marcó el 1-0 y dio la asistencia para el 2-0 de Abdellah Ouazane.

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«Eso no ayuda a Marcos Leonardo. Que Tolu entre y marque de inmediato. Seguirán protegiéndolo, pero mientras tanto se preguntarán por qué aporta tan poco por ese dinero», señala Kieft.

Marcos Leonardo explicó el jueves por la noche por qué no parece estar en forma. «Estuve un mes en Brasil durante el verano», dijo ante las cámaras de Ziggo Sport.

Kieft no acepta esa explicación. «Alguien que terminó la temporada anterior en forma no necesita meses para ponerse a punto en la nueva temporada, ¿no? Ahora surgen dudas sobre su estado físico, porque estamos casi en noviembre y para entonces uno ya debería estar en su mejor momento en cuanto a forma física».