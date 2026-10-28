Gran misterio en torno a Sami Ouaissa: el PSV volverá a realizar pruebas médicas

El PSV deberá someter de nuevo a pruebas médicas a Sami Ouaissa, según afirma Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El delantero aún no está en condiciones de jugar con el PSV.

El lunes de la semana pasada, Ouaissa disputó una mitad con el Jong PSV en la derrota por 1-0 ante el FC Dordrecht.

Esta semana, el futbolista nacido en Limburgo iba a viajar a Inglaterra con el equipo filial. El Jong PSV disputó el martes por la tarde un partido de la Premier League International Cup contra el Ipswich Town.

Sin embargo, Ouaissa no entró en la convocatoria, pese a que el encuentro ante el Ipswich se consideraba el último paso antes de su regreso al primer equipo.

Próximos partidos PSV Eredivisie 13:45 WII

No está claro qué le ocurre a Ouaissa. El PSV volverá a someter al extremo derecho a pruebas médicas. Por el momento, no hay información sobre su estado.

El PSV fichó a Ouaissa el verano pasado procedente del NEC por nueve millones de euros. Todavía no ha disputado ningún partido con el equipo de Eindhoven.

Sam Lammers tampoco está aún en condiciones de jugar. Se esperaba que el delantero se recuperara de una lesión en unas semanas, pero sigue de baja.