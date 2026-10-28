¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1084782971.jpgBox to Box Pictures
Bart DHanis
Traducido por

Gran misterio en torno a Sami Ouaissa: el PSV volverá a realizar pruebas médicas

PSV Eindhoven

El PSV deberá someter de nuevo a pruebas médicas a Sami Ouaissa, según afirma Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El delantero aún no está en condiciones de jugar con el PSV.

El lunes de la semana pasada, Ouaissa disputó una mitad con el Jong PSV en la derrota por 1-0 ante el FC Dordrecht.

Esta semana, el futbolista nacido en Limburgo iba a viajar a Inglaterra con el equipo filial. El Jong PSV disputó el martes por la tarde un partido de la Premier League International Cup contra el Ipswich Town.

Sin embargo, Ouaissa no entró en la convocatoria, pese a que el encuentro ante el Ipswich se consideraba el último paso antes de su regreso al primer equipo.

No está claro qué le ocurre a Ouaissa. El PSV volverá a someter al extremo derecho a pruebas médicas. Por el momento, no hay información sobre su estado.

El PSV fichó a Ouaissa el verano pasado procedente del NEC por nueve millones de euros. Todavía no ha disputado ningún partido con el equipo de Eindhoven.

Sam Lammers tampoco está aún en condiciones de jugar. Se esperaba que el delantero se recuperara de una lesión en unas semanas, pero sigue de baja.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google