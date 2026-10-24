



En la Saudi Pro League, casi todo gira ahora en torno a cuándo Cristiano Ronaldo alcanzará su gran objetivo: llegar a los 1000 goles en su carrera. En la reciente victoria por 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Faisaly, el viernes, el jugador de 41 años se acercó oficialmente un paso más a esa meta. Tras un preciso centro de falta de su compatriota Joao Felix, Ronaldo saltó más que nadie y envió el balón a la red en el minuto 49 para poner el 2-0 provisional.

Inmediatamente después del gol, CR7 celebró con su característico «Siu» y recibió las felicitaciones de sus compañeros.

Pero ¿fue realmente Ronaldo el autor del gol? Hay motivos para dudarlo. Incluso después de ver varias veces la jugada, difundida también por la liga saudí en las redes sociales, no se aprecia con certeza si la cabeza de Ronaldo llegó siquiera a tocar el balón. Y, aunque lo hubiera hecho, parece que fue el defensa Andrei Girotto quien dio al balón el impulso decisivo.

Pero juzgad vosotros mismos:





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A diferencia de la liga, el proveedor de estadísticas Opta consideró que la jugada fue un gol en propia puerta del defensa. Numerosos aficionados en las redes sociales también opinaron que no fue Ronaldo, sino Girotto, quien marcó el que supuestamente era el gol 982 de la carrera del portugués. Sin embargo, Ronaldo figura como goleador en el acta del partido, por lo que el tanto se le atribuye oficialmente.

Turbulencias fuera del terreno de juego

El debate sobre su gol 982 llega en un momento ya turbulento de la carrera de Ronaldo. Durante el parón de selecciones, el capitán abandonó la selección portuguesa después de ser relegado al banquillo y de discutir con el entrenador Jorge Jesus. Ronaldo sostiene que Jesus no respetó lo acordado. La reacción de la federación FPF no se hizo esperar, aunque fue sorprendentemente leve. El astro debe pagar 255 euros por haber infringido el reglamento disciplinario, una cantidad más bien simbólica si se tiene en cuenta su astronómico salario en Arabia Saudí.

Los críticos calificaron de «ridícula» esta sanción, combinada con una suspensión de 30 días que coincide casi por completo con un periodo sin partidos de selecciones. Ronaldo se había disculpado anteriormente por su comportamiento.



