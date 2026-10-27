Gran aprieto: nueva escalada de China contra Mbappé

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha sido vetado para publicar en la plataforma Xiaohongshu, una de las redes sociales más populares de China, en el contexto de la crisis que se vive entre ambas partes.

La cuenta asociada al nombre del delantero del Real Madrid fue suspendida este martes bajo la acusación de "infringir las directrices del foro", según informó la cadena francesa "Foot Mercato".

Esta situación debilita la presencia del capitán de la selección francesa en el mercado chino, donde las redes sociales desempeñan un papel fundamental en su comunicación y en sus acuerdos comerciales.

Esta medida disciplinaria llega en medio de una enorme polémica tras la publicación de un vídeo en el que aparece Mbappé bromeando sobre Mao Zedong, el antiguo líder chino.

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Numerosas marcas chinas ya han decidido suspender sus acuerdos con el jugador francés, mientras que el Gobierno chino ha condenado oficialmente su conducta.

Más allá de la imagen del jugador francés, este asunto podría costarle valiosos ingresos por patrocinio en un mercado muy lucrativo.

Mbappé había publicado hoy un comunicado de disculpa en el que afirmó: "Durante una entrevista que me hicieron recientemente, hice un comentario sobre una imagen mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora soy consciente de que ha herido los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas de todo el mundo".

Y añadió: "Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan molestado, pues esa no fue en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi más sincero pesar".



