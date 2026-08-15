Gran aprieto: Deco juega con fuego en el mercado de delanteros

El Barcelona afronta una auténtica crisis en la posición de delantero puro a tan solo 10 días del inicio de LaLiga y 3 semanas del cierre del mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "As", el club catalán había depositado todas sus apuestas desde el pasado enero en la incorporación del argentino Julián Álvarez, y en caso de que la operación fracase ante la insistencia del Atlético de Madrid en retenerlo por todos los medios, el equipo quedará en una situación sumamente complicada, especialmente con la marcha casi oficial de Ferran Torres al París Saint-Germain y el traspaso de Robert Lewandowski al Chicago Fire.

Esta situación inesperada va en contra de las aspiraciones del entrenador Hansi Flick antes del comienzo del verano, ya que había pedido la contratación de jugadores ofensivos, y a pesar de que el director deportivo Deco cerró los fichajes de Gordon y Ademi en dos operaciones fulminantes, el dúo marcó en conjunto menos de 30 goles la temporada pasada, una cifra escasa en comparación con los 40 goles que anotaron Ferran Torres y Robert Lewandowski, a los que se suman los 14 goles de Marcus Rashford, cuyo periodo de cesión terminó sin renovación.

Flick necesita fundamentalmente un delantero que garantice más de 30 goles, y entre los nombres barajados como alternativas, el griego Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, fue el único que alcanzó esa cifra el año pasado, aunque la liga portuguesa se sitúa por debajo de las grandes ligas europeas, mientras que el georgiano Georges Mikautadze, admirado por Deco por su estilo dinámico y su movilidad, solo marcó 16 goles con el Villarreal.

El argentino Lautaro Martínez, uno de los delanteros más destacados de Europa en los últimos años, se acercó a esa cifra al anotar 27 goles, pero su elevado valor de mercado de 85 millones de euros, según el portal especializado "Transfermarkt", hace inviable su incorporación, sumado a que el Inter de Milán descarta su venta.

El mismo panorama se repite con Mikel Oyarzabal, cuyo fichaje parece casi imposible por motivos sentimentales, a pesar de haber marcado 18 goles con la Real Sociedad y 14 goles con la selección de España la temporada pasada, lo que demuestra su capacidad para rendir en clubes de élite europeos.

El director deportivo Deco cuenta con un gran crédito de confianza gracias a sus fichajes estratégicos durante las tres últimas temporadas, que reflejan su excelente lectura de las necesidades del primer equipo, con la incorporación de Dani Olmo en la temporada 2024-2025, Joan García en la temporada 2025-2026 y Rodri en caso de confirmarse su fichaje para la temporada 2026-2027, además de su éxito en las operaciones temporales como Marcus Rashford y João Cancelo, y las soluciones de emergencia como Wojciech Szczęsny.

No se puede descartar que el director deportivo del Barcelona lleve a cabo un nuevo movimiento maestro que esté preparando en secreto desde hace meses, aunque los datos oficiales emitidos por el club confirman que el argentino Julián Álvarez era el primer objetivo del Barça, y en caso de no llegar "la Araña", se impondrá un estado de emergencia y aumentarán las exigencias de los demás clubes, con lo que Deco afrontará sin duda uno de los mayores desafíos desde que asumió su cargo en la dirección del Barcelona.