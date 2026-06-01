Gracias a una cláusula, Dumfries puede soñar de repente con el fichaje soñado

Denzel Dumfries, de 30 años, es uno de los candidatos que el Real Madrid considera para reforzar la lateral derecho este verano, según el experto en fichajes Fabrizio Romano.

Buscan un lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal, quien se despidió en mayo tras 22 años en el club.

Su cláusula de rescisión, de solo 25 millones de euros, facilita su salida del Inter este verano.

En los últimos meses se ha especulado con su salida del Inter y se le ha vinculado al FC Barcelona, Liverpool y Manchester United.

Además de Dumfries, el club estudia a Pedro Porro, del Tottenham.

También figura Iván Fresneda, joven lateral derecho del Sporting de Portugal seguido recientemente por ojeadores madridistas.

Por ahora, Dumfries se prepara con la selección holandesa para el Mundial y su contrato con el Inter vence en 2028.