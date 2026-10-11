Gracias a la solución mágica de Mourinho: Valverde brilla a su pesar con el Real Madrid

Fede Valverde demostró que jugar en la posición de lateral derecho, pese a no ser una función de su preferencia, podría ser uno de los secretos de su brillantez con el Real Madrid, después de ofrecer una actuación destacada ante el Villarreal, dejando claro que su aparición en ese puesto no es una mera situación excepcional, sino una opción capaz de marcar la diferencia.

Según el diario español «As», Valverde comenzó el partido en el centro del campo, dentro de la dupla de pivotes que no logró la compenetración necesaria en el plano técnico junto a Aurélien Tchouaméni, pero José Mourinho decidió separarlos, y ese paso fue la fuente de la fortaleza.

El jugador francés y el uruguayo ofrecieron sus mejores minutos de forma simultánea, mientras Fede se mostró de una manera imposible de detener, y su pase decisivo a Diomande en la jugada del gol fue la culminación de su destacada actuación.

Valverde brilló en la posición de lateral derecho como si hubiera nacido para ocuparla, y aunque ese puesto no es su posición natural, parece encajar con sus cualidades innatas.

Al acercarse el descanso, Mourinho dio sus primeras instrucciones, después de que Arda Güler y Valverde intercambiaran sus posiciones, y ese cambio no fue temporal, pues se repitió tras el final de la primera parte, lo que llevó al Real Madrid a empezar a recuperar su equilibrio y a ofrecer un mejor rendimiento.

La efectividad del equipo aumentó cuando Vinicius Junior entró en el minuto 52 en lugar de Trent Alexander-Arnold, pasando Valverde a la posición de lateral derecho, y comenzando su verdadera revolución en el partido.

Valverde ocupó un amplio espacio en la banda derecha, y desde ella arrancó para fabricar el gol con un pase preciso, casi como el de un bisturí.

Su influencia no se limitó a esa jugada, sino que terminó el partido con cifras estadísticas destacadas, tras ser el jugador del Real Madrid que más ocasiones generó, con un registro de tres ocasiones, igualado con Diomande, además de ocupar el segundo lugar en número de pases acertados en el último tercio del campo, con 12 pases, por detrás de Arda Güler, que registró 18 pases.

En el plano defensivo, Valverde registró cuatro recuperaciones de balón, dos intercepciones y un despeje, acertó en su única entrada y ganó cuatro de cinco duelos, además de no ser regateado ni una sola vez. Fue una actuación excepcional desde todos los puntos de vista.

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Nueve partidos completos como titular

La presencia de Valverde en el once titular no estuvo en duda, ya fuera dentro del campo o en su centro. Solo le superan en número de minutos jugados Thibaut Courtois y Kylian Mbappé, que disputaron 810 minutos completos, mientras que el uruguayo participó en 744 minutos y comenzó como titular los nueve partidos.

Hasta el duelo ante el Villarreal, la posición habitual de Valverde, dejando aparte algunos experimentos limitados, era la de doble pivote, ya fuera junto a un jugador u otro, función que también desempeñó durante la pretemporada.

Mourinho no tenía ningún margen de duda sobre su ubicación, hasta que tomó una decisión que cambió el curso del partido, trasladando a Valverde a la banda derecha, primero en el rol de extremo invertido, y luego en la posición de lateral derecho, lo que produjo un cambio evidente en el rendimiento del Real Madrid.

Queda la pregunta de si Mourinho adoptará esta solución de forma temporal o si se convertirá en una opción permanente.

Valverde ya había sido claro en el pasado sobre sus sentimientos respecto a jugar en la posición de lateral derecho, durante la rueda de prensa que ofreció en Almaty en septiembre de 2025, que incluyó declaraciones contundentes, cuando dijo: «No nací para jugar de lateral, ni tampoco crecí aprendiendo a jugar en esa posición. No me siento cómodo, porque hay muchas cosas y cualidades que no poseo, como la cobertura defensiva por detrás».

Valverde añadió, por su parte, que se pone «a disposición del entrenador, en cualquier posición». Xabi Alonso era el entrenador del Real Madrid en aquel momento, pero no fue el primero en emplear al jugador en esa posición, ni será el último. Y es que la realidad es que Valverde triunfa en ese rol, aunque no sea de su preferencia.

El 30,5% de los partidos en la banda derecha

Por esta razón, todos los entrenadores que han dirigido a Valverde se empeñaron en probarlo en esa posición, uno tras otro. El comienzo fue con Zinedine Zidane, antes de que Carlo Ancelotti aprovechara sus cualidades en la posición de extremo, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la conquista del decimocuarto título de la Liga de Campeones de Europa en la historia del Real Madrid, tras fabricar un gol para Vinicius Junior.

Pero Ancelotti recurrió a emplearlo en la posición de lateral derecho durante los periodos de bajas, e incluso bromeó al respecto diciendo: «Es el tercer mejor lateral derecho del mundo, después de Dani Carvajal y Lucas Vázquez». También Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa se apoyaron en Valverde en esa posición, y ahora Mourinho ha hecho lo mismo.

Valverde ha disputado en total 116 partidos en la banda derecha, con distintos grados de avance sobre el campo, de un total de 381 partidos con la camiseta del Real Madrid, lo que equivale al 30,5% del total de sus participaciones.

Entre esos partidos, jugó 35 veces en la posición de lateral derecho, el puesto en el que mostró de nuevo sus cualidades ante el Villarreal.

Del milagro de la recuperación a la paradoja del brillo

Valverde llegó al duelo ante el Villarreal tras la gran polémica que siguió al partido del derbi, a raíz de la violenta entrada de Kang In Lee, que no fue sancionado, pero provocó al jugador uruguayo un esguince de tobillo, lo que le impidió incorporarse a la selección de su país durante el parón internacional.

En lugar de viajar con la selección de Uruguay, Valverde permaneció en Valdebebas para completar su programa de recuperación, y trabajó con dedicación lejos de los focos hasta recobrar su disponibilidad. Al principio, el cuerpo médico del Real Madrid consideró que llegar al duelo ante la Roma era posible, mientras que su participación ante el Villarreal parecía más difícil, pero finalmente logró regresar.

Valverde no se conformó con participar, sino que ofreció una actuación magnífica y brilló de forma notable, en un regreso que pareció casi un milagro, antes de convertirse en un valioso regalo para el Real Madrid.

El jugador uruguayo fue decisivo en el partido, y esta vez desde la posición de lateral derecho, para la que no nació, pero la paradoja es que el éxito a veces puede llegar desde las situaciones más contradictorias.



