La tecnología de grabación de las conversaciones dentro del campo reveló los detalles del diálogo entre Pedri, los jugadores del Barcelona y el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, durante la revisión de la mano de Cucho Hernández, que terminó con la anulación del gol de Giovani Lo Celso, en el partido que el conjunto catalán ganó al Real Betis por 5-2.

Según el diario español "Sport", las grabaciones de audio mostraron las protestas de Pedri, capitán del Barcelona dentro del campo, junto a la postura inicial del árbitro, quien afirmó en más de una ocasión que no consideraba que la mano mereciera la señalización de una falta.

El episodio comenzó cuando Pedri se acercó al árbitro para protestar la jugada, diciendo: "Es una mano totalmente clara".

De Burgos Bengoetxea respondió: "Para mí, hay un movimiento que no merece la señalización de una falta, ¿vale?", pero esa interpretación no convenció al centrocampista español, que insistió diciendo: "¿Cómo no va a ser falta? Ha controlado el balón con la mano".

El árbitro informó entonces al jugador del Barcelona de que iba a realizar una revisión de la jugada, pidiendo que Pedri fuera el único que hablara con él, y dijo: "Pedri, solo tú, voy a hablar solo contigo... revísame la mano, que es lo que me pide Siro", en referencia al responsable de la tecnología del videoarbitraje asistente.

El jugador del Barcelona volvió a reafirmar su postura diciendo: "Es una mano totalmente clara", y con la intervención de Valentín Gómez, que negó la existencia de una falta, Pedri repitió que Cucho había usado la mano para controlar el balón, diciendo: "Sí, es una mano. Cucho ha hecho este movimiento y todo para controlarla".

La discusión se intensificó con la aproximación de otros jugadores del Barcelona, ya que Lamine Yamal se sumó a las protestas, mientras que Rodri insistía en que el jugador colombiano había controlado el balón con la mano. Pero la respuesta del árbitro seguía siendo la misma, cuando dijo: "Yo no veo que sea una mano que merezca la señalización de una falta".

El jugador del Real Betis respondió diciendo: "La ha controlado con la mano", a lo que De Burgos Bengoetxea reiteró su postura: "Vale, pero yo no veo que sea una mano que merezca la señalización de una falta".

Fermín López también intervino para reclamar la señalización de la falta, diciendo: "Está totalmente claro".

Por su parte, Pedri cuestionó el argumento del árbitro relativo a la posición del brazo, e insistió diciendo: "¿Cómo no va a ser falta si ha controlado el balón con la mano?".

El árbitro explicó su punto de vista diciendo: "Para mí, su brazo estaba en una posición natural", y Pedri respondió moviendo su brazo para ilustrar la manera en que cree que Cucho movió el suyo para llegar al balón.

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La defensa de Bellerín

En plena protesta, apareció Héctor Bellerín, capitán del Real Betis dentro del campo, a quien el árbitro explicó que iban a revisar la mano y la jugada previa a la consecución del gol, reiterando su impresión inicial de que no consideraba que la mano mereciera sanción, aunque indicó que le avisaría si el videoarbitraje asistente consideraba que merecía la señalización de una falta.

El árbitro dijo durante su intervención: "Esto es todo, no hay más".

Por su parte, Bellerín defendió la validez del gol, diciendo: "Solo por el gol que ha metido, hay que darlo. Por el fútbol".

Pedri volvió a reafirmar que Cucho había hecho el movimiento para controlar el balón con la mano.

Finalmente, De Burgos Bengoetxea pidió al videoarbitraje asistente que revisara la secuencia completa de la jugada, diciendo: "Déjame verla, por favor. Dime, Siro. Hay un despeje del balón, y no sé si eso representa una segunda fase del juego, tú dime".

El árbitro se centró así también en la jugada previa al disparo de Lo Celso.

Tras la revisión, el árbitro decidió anular el gol del jugador argentino por la mano que cometió Cucho al inicio de la jugada ofensiva.

La decisión llegó después de una discusión en la que Pedri y varios jugadores del Barcelona insistieron en reiteradas ocasiones en la necesidad de señalar la falta, mientras que el árbitro expresó en más de una ocasión sus dudas iniciales sobre si la mano merecía sanción.



