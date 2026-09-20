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Karim Malim
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Golpe para Egipto: un talento egipcio elige representar a Marruecos

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Sorpresa en las selecciones juveniles

En una sorprendente decisión, Wahib El Antari, centrocampista del Angers francés, optó por cambiar su destino internacional y elegir representar a la selección de Marruecos durante el próximo periodo, pese a haber vestido anteriormente la camiseta de las selecciones de Egipto en categorías inferiores.

Según el portal marroquí "Sport7", El Antari tomó la decisión de unirse a las filas de la selección de Marruecos sub-17, en lugar de la selección de Egipto, después de haber participado con los juveniles de Egipto durante el pasado periodo.

Señaló que la Federación Egipcia de Fútbol se sorprendió por la negativa del jugador a incorporarse a la concentración de la selección de Egipto sub-20, antes de decidir representar a la selección de Marruecos sub-17, dirigida por Ahmed El Kantari.

La misma fuente aclaró que Wahib El Antari tiene orígenes egipcios y marroquíes, ya que desciende de padre egipcio y madre marroquí, lo que le otorga el derecho de representar a ambas selecciones.

El paso de El Antari abre una nueva página en su trayectoria internacional, después de que iniciara su aparición con las categorías inferiores de la selección egipcia, antes de elegir finalmente vestir la camiseta de Marruecos.

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