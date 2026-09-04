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Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Golpe entre bastidores: el Tottenham responde con dureza a Richarlison

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¿Cuál es la historia?

El Tottenham Hotspur ha excluido a su delantero brasileño Richarlison de la lista de jugadores inscritos en la Premier League esta temporada, después de que el club decidiera no incluirlo entre los 25 futbolistas permitidos, ante su salida de los planes del entrenador Roberto de Zerbi.

Según informes de la prensa británica, Richarlison esperaba regresar al Everton durante los últimos días del mercado de fichajes, en busca de recuperar sus mejores momentos en el fútbol inglés, pero las negociaciones entre ambas partes no llegaron a buen puerto, por lo que el jugador permanece en las filas del Tottenham pese a su deseo de marcharse.

La decisión de excluirlo de la lista de la Premier League complica aún más la situación del delantero brasileño, quien declaró hace unos días que muchas de las decisiones relativas a su carrera profesional las tomaron otros en su nombre, en alusión a su sensación de no tener el control total de su trayectoria durante los últimos años.

Richarlison ya no forma parte de los planes de De Zerbi para la temporada actual, lo que empuja al jugador y al club a buscar una solución en el próximo periodo, especialmente con el mercado de fichajes aún abierto en varias ligas.

Arabia Saudí y Turquía se perfilan como dos posibles destinos para el delantero brasileño, ante la posibilidad de completar su traspaso a uno de sus clubes antes del cierre del mercado de fichajes allí, y poner fin a su complicada situación con el Tottenham.

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