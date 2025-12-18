+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoGirona
Estadi Municipal de Montilivi
team-logoAtlético Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Girona vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Girona y Atlético de Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Girona recibe a Atlético de Madrid este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas en el estadio Montilivi, por la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Girona vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a la Real Sociedad en la fecha 16, con un doblete de Viktor Tsygankov. El equipo dirigido por Míchel es décimo octavo en la clasificación con 15 puntos, con el objetivo de salir de la zona de descenso antes del parón invernal.

Por su parte, los Colchoneros derrotaron por 2-1 a Valencia en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Koke y Antoine Griezmann. El cuadro a cargo de Diego Simeone es cuarto en la tabla con 34 unidades, a nueve de distancia de la cima.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Girona vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Girona vs Atlético de Madrid

crest
El partido se disputa este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Santiago Bernabéu.

  • México:07:00 horas
  • Argentina:10:00 horas
  • Estados Unidos:08:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Girona contra Atlético Madrid alineaciones probables

GironaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-4-2

Home team crestATM
13
P. Gazzaniga
12
V. Reis
17
D. Blind
4
A. Martinez
24
Álex Moreno
23
I. Martin
20
A. Witsel
15
V. Tsigankov
21
B. Gil
3
J. Roca
19
V. Vanat
13
J. Oblak
17
D. Hancko
18
M. Pubill
16
N. Molina
3
M. Ruggeri
6
Koke
23
N. Gonzalez
8
P. Barrios
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

4-4-2

ATMAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Michel

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Girona

Los Blanc-i-Vermells han comenzado a tomar ritmo, muestra de ello su triunfo más reciente, lo que los coloca con solo una derrota en sus últimos cinco compromisos.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros fueron otro de los equipos importantes en sufrir en la reciente jornada de la Copa del Rey, donde vencieron por marcador de 3-2 a Atlético Baleares en los dieciseisavos de final. Antoine Griezmann fue la figura con un doblete, junto a un tanto de Giacomo Raspadori.

Diego Simeone habló en conferencia de prensa, donde se tomó el tiempo para reconocer a sus futbolistas por rendir en este tipo de oportunidades, a pesar de la falta de minutos en otras competiciones.

"Musso posiblemente haya sido el mejor y me pone contento que haya sido el mejor; por eso está, para que ataje. Y evidentemente el equipo después ha tenido contundencia para ganar.'Cholo' Simeone: "Muy contento por Musso porque viene trabajando muy bien", explicó.

"La verdad hay chicos que no han jugado hace bastante tiempo. El caso de Javi, caso de Carlos Martín, caso de Raspadori, caso de Almada, caso de Robin, que vienen sin tantos minutos dentro del equipo. No es fácil el 'toma, jugás, responde'. Y la verdad que desde su actitud, de su compromiso y de la intención, me gustó el equipo", agregó.

Cómo llegan al partido

GIR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

GIR

Últimos partidos

ATM

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

5

Goles marcados

14
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

