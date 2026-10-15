Giro inesperado: una estrella del Barcelona se mueve para marcharse en invierno

Alejandro Baldé, futbolista del Barcelona, se plantea abandonar el club catalán durante el próximo mercado invernal, debido a su escasa participación esta temporada, después de haber disputado solamente 12 minutos en 10 partidos.

El diario Sport informó de que Baldé ya ha hablado sobre su salida con su agente, Jorge Mendes.

En un principio, Baldé se empeñó en quedarse en el Barcelona, pese a que su entrenador, Hansi Flick, le comunicó que le resultaría difícil tener oportunidades de jugar.

Por entonces, las informaciones apuntaban al interés del Manchester United en fichar a Baldé, pero el jugador decidió permanecer en el Barça, con el que tiene contrato hasta el verano de 2028.

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Sin embargo, parece que las ideas de Baldé han cambiado, después de darse cuenta de que ya no tiene ningún papel relevante en los planes de Flick. Fue descartado de la convocatoria del equipo en el partido de Liga ante el Elche, cuando el mercado de fichajes de verano todavía estaba abierto, y más tarde volvió a las listas de convocados, pero su participación en los diez partidos que ha jugado el Barcelona esta temporada ha seguido siendo muy limitada.

Baldé solo ha disputado 12 minutos en 10 encuentros. Y esos minutos los tuvo ante el Racing de Santander, cuando el partido ya estaba decidido y el conjunto catalán iba por delante con un 5-2.

Baldé ha visto cómo Flick prefiere a otros futbolistas para ocupar el puesto de lateral izquierdo, aunque ninguno de los dos es zurdo como él. Joao Cancelo y Xavi Espart se han colocado por delante de él en el orden de preferencias, y ambos jugadores se reparten los minutos.

El lateral portugués ha disputado 386 minutos repartidos en 8 partidos, mientras que el jugador español ha participado durante 530 minutos en 6 encuentros, todos ellos en LaLiga.

Ante esta situación, y pese a que Flick ha asegurado en más de una ocasión que Baldé es uno más del equipo, reconociendo al mismo tiempo que es el jugador quien debe querer pelear por hacerse un sitio en el once titular, Baldé ha empezado a pensar en salir del Barcelona.

No se espera que al futbolista le falten ofertas, ya que el Manchester United, que mostró su interés en ficharlo el pasado verano, podría volver a intentar su incorporación.

Todavía faltan dos meses y medio para la apertura del nuevo mercado de fichajes, pero parece difícil que la situación de Baldé cambie.

Además, la dirección deportiva del Barcelona no pone objeciones a la idea de la marcha de Baldé, exactamente como ocurrió durante el pasado mercado de fichajes de verano.

De hecho, la salida de Baldé podría aprovecharse para reforzar una de las posiciones defensivas que el Barcelona no pudo apuntalar en verano: la de central zurdo, que actualmente sufre falta de alternativas por la lesión de Andreas Christensen.