Compartir Sigue a GOAL en Google

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dejado en entredicho la versión marroquí sobre la supuesta llamada telefónica entre el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol y uno de los árbitros.

Anuncios

El tribunal negó haber recibido recurso oficial alguno de la Federación marroquí relacionado con el incidente, un giro que plantea dudas sobre la veracidad de la carta que, según se dijo, se presentó ante el TAS horas antes del anuncio del fallo definitivo en la crisis de la Copa Africana de Naciones 2025.

La periodista Malang Sané reveló que Vanessa Tracy, responsable de comunicación y medios del Tribunal de Arbitraje Deportivo, confirmó que el tribunal no ha recibido ningún recurso de la Real Federación Marroquí de Fútbol sobre la supuesta llamada telefónica entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa, y uno de los miembros del panel arbitral de tres integrantes. Esta versión contradice las informaciones que hablaban de una queja formal por parte de Marruecos.

Varios medios habían señalado que el asesor jurídico de la Federación marroquí envió una carta al Tribunal de Arbitraje Deportivo para denunciar un supuesto «incidente», reservándose el derecho a emprender acciones legales. Los hechos se refieren a una llamada telefónica que, según se dijo, tuvo lugar el domingo entre Abdoulaye Fall y uno de los tres árbitros encargados de examinar la disputa sobre la final del torneo africano.

Las noticias sobre la supuesta llamada desataron una gran polémica por la sensibilidad del caso y por afectar a un órgano jurisdiccional que debe resolver una disputa por un título continental. La naturaleza del procedimiento exige independencia e imparcialidad, por lo que la posibilidad de un contacto entre una de las partes y un árbitro del caso despertó un enorme interés, aunque no se ha hecho pública ninguna prueba que demuestre una infracción.

Anuncios Anuncios

Por su parte, la Federación Senegalesa de Fútbol rechazó tajantemente las acusaciones. Su secretario general, Abdoulaye Seydou, calificó de «ficticio» el recurso del que se hablaba y aseguró que el presidente de la federación, Abdoulaye Fall, no conoce a los árbitros del caso. También señaló que Fall no asistió a la audiencia celebrada el 8 de octubre, en respuesta a la versión que circulaba sobre la supuesta llamada.

La aclaración del Tribunal de Arbitraje Deportivo llega en un clima de tensión y expectación en torno al caso, después de que la disputa por el título se haya prolongado durante meses y de que las objeciones a las decisiones relacionadas con la final se hayan entrelazado con el proceso legal que busca determinar oficialmente quién es el campeón.

Está previsto que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dé a conocer hoy martes su fallo para resolver la disputa sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que terminó con la victoria de Senegal sobre el terreno de juego, antes de que la Confederación Africana de Fútbol decidiera conceder el título a Marruecos a raíz de lo sucedido durante el partido. Con la decisión a punto de conocerse, todas las miradas se dirigen al tribunal, mientras persisten las dudas sobre la veracidad de la supuesta queja y sobre si las versiones que circulan reflejan realmente lo ocurrido entre bastidores.