Giro inesperado del mayor crítico de Mourinho

Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y uno de los críticos más feroces de José Mourinho, ha mostrado un cambio sorprendente en su postura hacia el entrenador portugués.

Casillas fue una pieza clave en la plantilla del Real Madrid durante la primera etapa de Mourinho (2010-2013), período en el que juntos conquistaron la Copa del Rey y LaLiga. Sin embargo, las diferencias entre ambos llevaron a que Casillas quedara apartado del equipo durante la temporada 2012-2013, en un momento en que las relaciones entre Mourinho y la directiva del club se deterioraban.

En la serie de Netflix que lleva su nombre, Mourinho insinuó que Casillas se había vuelto un "mimado", al tiempo que se opuso a las estrechas relaciones de los jugadores con sus homólogos del Barcelona durante la lucha de ambos equipos por los títulos.

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Casillas dijo anteriormente en una entrevista con el diario francés L'Équipe: "Con José Mourinho fue un matrimonio que terminó mal".

Casillas había declarado a través de su cuenta en X, antes del nombramiento de Mourinho para su segunda etapa, que no negaba su profesionalidad "pero no lo quiero en el Real Madrid". Además, el guardameta de España, campeón del Mundial de 2010, era candidato a un papel directivo junto al excandidato a la presidencia Enrique Riquelme, quien se oponía al regreso de Mourinho.

Un cambio sorprendente

Pero en sus declaraciones más recientes, Casillas se mostró más optimista respecto a Mourinho. En su conversación con Germán Burgos, exsegundo entrenador del Atlético de Madrid, a través de su canal de YouTube, Casillas afirmó que ve a Mourinho "diferente" de la persona que dirigió al Real Madrid la vez anterior.

Casillas señaló: "José es diferente. Parece el mismo entrenador exitoso, con su talento y todo, pero ha venido con una idea distinta".

El guardameta evitó entrar en detalles del pasado, limitándose a decir: "Todavía me río del asunto, recuerdo muchas cosas".

Al final, Casillas permaneció en el Real Madrid dos años más tras la salida de Mourinho y ganó el tercer título de la Liga de Campeones de su carrera en la temporada siguiente a la marcha del portugués.