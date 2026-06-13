En un incidente diplomático, Ghana criticó este sábado la decisión de Canadá de negar el visado al futbolista Thomas Partey, a quien calificó de «arrogante e injusta». Esto le impide jugar el martes en Toronto el clave partido contra Panamá por el Grupo 8 de clasificación al Mundial 2026. El ministro de Asuntos Exteriores ghanés envió una nota de protesta a su homólogo canadiense y pidió revocar la decisión de inmediato.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana, Inmigración canadiense rechazó la solicitud por un proceso penal pendiente en el Reino Unido que aún no ha derivado en condena. Accra lo ve como una violación del principio de presunción de inocencia.

La postura oficial de Ghana

Exteriores ghanés reiteró el principio de presunción de inocencia y criticó a Ottawa por basar su decisión en acusaciones no probadas. de los «Estrellas Negras» de competir en un partido oficial de la máxima cita deportiva mundial, al considerar la medida carente de fundamento jurídico y contraria a los principios de justicia.

La acción diplomática

El Gobierno de Ghana afirma que agotará todos los recursos diplomáticos, jurídicos y administrativos, tanto en Canadá como a nivel internacional, para asegurar un proceso justo y completo. lo que muestra que Accra no aceptará el statu quo y agotará todas las vías diplomáticas y jurídicas.

En paralelo, el canciller ghanés, Samuel Okudzito Ablakou, envió una nota de protesta a Canadá y pidió la revocación inmediata de la medida. y advierte que el precedente pone en riesgo las garantías de libertad de circulación y acceso de los participantes acreditados que ofrecen los países anfitriones del Mundial.

A Partey, de 32 años y jugador del Villarreal, se le imputan siete cargos de violación y uno de agresión sexual por hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022 en el Reino Unido, El jugador, que se declara inocente, aguarda la fijación de una fecha de juicio y hasta ahora no ha sido condenado.