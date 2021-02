Gerard Piqué: "El empate duele muchísimo, no lo esperábamos"

El central se mostró crítico, pero también asegura que "LaLiga es larga" y no está perdida.

No pudo vencer el FC Barcelona al Cádiz. Los de Ronald Koeman vieron como su rival rescataba un punto en el minuto 89 tras un penalti de Lenglet a Rubén Sobrino y se dejan dos puntos en su intento de alcanzar al líder. Una vez finalizado el encuentrom Gerard Piqué atendió a Movistar Plus visiblemente decepcionado tras el empate cosechado por los suyos.

"Duele, duele muchísimo lo que nos ha pasado. Después de la derrota del Atlético teníamos una oportunidad para meternos ahí. Se ha hecho un partido en el que hemos tenido muchas ocasiones. Ellos no han tenido ocasiones claras. En una jugada así, un penalti en el 90, es muy complicado para nosotros. Viniendo de dónde venimos era muy importante hoy meternos en la lucha por la Liga. Cada partido que no ganas tus opciones se reducen".

Sin embargo, Piqué cree que LaLiga todavía no está perdida y que hay tiempo para engancharse arriba, ya que quedan muchos puntos por jugar. "Hay una distancia importante en la Liga, pero no inasumible. Depende mucho de nosotros y nosotros tenemos que coger una dinámica buena de juego. Tenemos opciones, porque está difícil. Tenemos que intentarlo. Es un golpe duro, más de dónde venimos. Hay que ir viendo partido a partido. Queda Liga, pero no esperábamos esto".

Por último, el central es realista y aunqe asegura que están vivos en las 3 competiciones, la realidad es que la dificultad es muy alta en todas ellas. "Los objetivos están vivos los tres, pero siendo realistas los tres están muy complicados. La Champions está muy difícil de remontar, en la Copa tendremos alguna opción y en la Liga ya veremos. Ya pueden ir perdiendo los demás que si nosotros no mejoramos no podemos ganar. Tenemos que mejorar anímicamente".