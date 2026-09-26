Parece que el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, vive una situación de contradicción entre lo que dice ante los medios de comunicación y lo que ofrece sobre el terreno de juego. Entre las declaraciones tajantes en las que afirma poseer plenas atribuciones y las decisiones técnicas que toma en los partidos, aumentan los interrogantes sobre la personalidad del entrenador y su capacidad para imponer sus convicciones al margen de las presiones de la afición.

Arabia Saudí atraviesa una etapa difícil que exige corregir el rumbo y recuperar la confianza, después de que los resultados y el rendimiento hayan decaído en el último periodo, lo que ha llevado a la afición a depositar sus esperanzas en Donis, que asumió la tarea hace pocos meses, con la ilusión de que devuelva a la selección al camino correcto y le otorgue una identidad futbolística clara acorde con el volumen de talento que existe en el fútbol saudí.

Promesas falsas

Desde que asumió la responsabilidad, el técnico griego habló con confianza de su capacidad para devolver el fútbol ofensivo a la selección, asegurando que Arabia Saudí cuenta con numerosos talentos capaces de ofrecer un rendimiento destacado. Sin embargo, esas promesas chocaron rápidamente con una realidad diferente, después de que la selección apareciera con una imagen apagada en el Mundial, lo que convirtió la confianza que acompañó el inicio de su tarea en interrogantes sobre su capacidad para llevar a cabo sus ideas futbolísticas.

Los resultados de la selección saudí en el Mundial intensificaron aún más las críticas, después de perder ante España por cuatro goles a cero, empatar sin goles ante Cabo Verde y limitarse a marcar un único gol en la portería de Uruguay. El problema no residía únicamente en los resultados, sino que se extendía al limitado rendimiento ofensivo y a la falta de eficacia, lo que reabrió el expediente de las elecciones del entrenador y su forma de gestionar los partidos.

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Tras estos fracasos, Donis salió con declaraciones en las que habló de la disminución de la participación de algunos jugadores con sus clubes, señalando que el talento ya no es lo que era antes.

Y aquí surge la pregunta: ¿cambiaron las convicciones del entrenador sobre las capacidades de los jugadores después del Mundial, o lo ocurrido dejó al descubierto una brecha entre las promesas que lanzó al principio y la realidad a la que se enfrentó cuando empezaron las verdaderas pruebas?

Las decisiones de Donis entre las convicciones técnicas y las presiones de la afición

Lo que genera polémica en torno a la personalidad de Donis no son solo los resultados de la selección saudí, sino la forma en que gestiona las críticas y las presiones que le rodean. El entrenador, que insiste constantemente en que es quien toma la primera y la última decisión y que posee plenas atribuciones, parece en ocasiones estar reconsiderando sus elecciones como respuesta a lo que se dice en las gradas y en las redes sociales, lo que plantea interrogantes sobre su firmeza en sus convicciones técnicas.

Durante el Mundial, algunas de sus decisiones relacionadas con la alineación y la participación de los jugadores, entre ellos Salem Al Dawsari, provocaron una amplia polémica entre la afición, que consideró que algunas elecciones no se correspondían con las capacidades de los elementos disponibles.

Con el aumento de las críticas, pareció que el entrenador tenía dificultades para separar su visión técnica de lo que reclamaba el público, pese a su reiterada afirmación de que sus decisiones parten de su propia valoración de las necesidades de la selección.

La escena se renovó con el arranque de la Copa del Golfo, después de que Donis recibiera críticas tras el primer partido ante Kuwait, a pesar del éxito de la selección saudí en sumar los tres puntos. La victoria por un solo gol no fue suficiente para convencer a un sector de la afición, que esperaba un rendimiento más convincente de la selección, especialmente ante la necesidad de recuperar la identidad ofensiva que el entrenador prometió desde que asumió la responsabilidad.

Antes del esperado duelo ante Omán, las miradas se dirigen a los posibles cambios en el once titular, que podrían llegar a seis modificaciones según las previsiones que circulan.

Y aunque los ajustes técnicos siguen siendo algo natural en el fútbol, su momento y su magnitud vuelven a abrir la puerta a la pregunta: ¿surgen estas decisiones de una revisión técnica objetiva del rendimiento de los jugadores, o reflejan una influencia de las críticas que siguieron al duelo ante Kuwait?

El problema aquí no radica en la respuesta del entrenador a cualquier crítica ni en el cambio de su alineación de un partido a otro, pues estos son asuntos que entran dentro de sus atribuciones naturales, sino en la imagen que presenta de sí mismo como poseedor de un proyecto claro y como responsable de decisiones independientes, mientras que algunos de sus movimientos parecen carecer de la firmeza que se supone debe caracterizar a un entrenador que dirige a una selección del tamaño de Arabia Saudí en una etapa delicada.

Por tanto, la selección saudí no necesita un entrenador que se limite a lanzar declaraciones contundentes o a enzarzarse en disputas con la afición, sino un liderazgo técnico que posea una visión clara, que asuma la responsabilidad de sus decisiones y que sea capaz de gestionar las presiones sin perder el equilibrio.

En cuanto a Donis, estará obligado a demostrar que los cambios en la alineación nacen de convicciones técnicas reales, y que sus promesas de recuperar el fútbol ofensivo no son solo palabras, sino un proyecto capaz de manifestarse dentro del campo.

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