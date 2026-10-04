Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, entró en escena en medio de la crisis desatada entre la estrella portuguesa y el seleccionador de su país, Jorge Jesus, al dirigir una dura crítica contra este último a través de su cuenta de Instagram, para después borrar la publicación minutos más tarde.

El comentario de Georgina llegó la noche de ayer sábado, en una publicación que incluía unas declaraciones falsas atribuidas a Sir Alex Ferguson, antiguo entrenador de Ronaldo en el Manchester United.

Las declaraciones falsas dicen: "Si Jorge Jesus sabe en el fondo que no tiene intención de utilizarlo (a Ronaldo), ¿por qué lo convocó entonces? ¿Para marcar una posición? Eso no es autoridad, es falta de confianza".

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Georgina comentó en español: "No sé cómo este hombre lleva el nombre de Cristo", en una clara alusión al apellido del entrenador, "Jesus". Sin embargo, borró la publicación minutos después, tras recibir numerosas reacciones negativas.

El diario portugués "A Bola" aclaró que la publicación original procede de la página "Hispanic Sports Media", sin ninguna fuente fiable que confirme la veracidad de las declaraciones atribuidas a Ferguson, ya que ninguno de los grandes medios europeos las publicó.

El origen de la crisis

La crisis estalló tras la victoria de Portugal sobre Noruega (2-1), el domingo 27 de septiembre en la Liga de Naciones de la UEFA, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el partido.

Y pese a que "el Don" calentó durante la segunda parte, Jesus decidió no hacerle participar, después de que al principio tuviera previsto hacerlo debido al rendimiento de Gonçalo Ramos.

La tensión fue en aumento en los días siguientes, ya que la estrella del Al Nassr saudí se ausentó de una sesión de entrenamiento en Malmö, Suecia, lo que llevó al presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, a desplazarse de forma anticipada a la concentración de la selección.

La crisis alcanzó su punto álgido el 30 de septiembre, cuando Ronaldo anunció que abandonaba la concentración de la selección en Copenhague, tras la rueda de prensa de Jesus previa al enfrentamiento ante Dinamarca, y después de hablar con el presidente de la federación. El exjugador del Real Madrid escribió en Instagram: "En el momento oportuno le diré la verdad a todos los portugueses".

Cabe recordar que Jesus ya había dirigido a Ronaldo en el Al Nassr saudí. La selección portuguesa se enfrenta de nuevo a Noruega esta tarde de domingo en Oporto, con la ausencia de su histórico capitán.



