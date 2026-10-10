Gattuso: «Lazio, ningún vértigo. Así está Gudmundsson»

El técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso, habló en rueda de prensa en la víspera del duelo en casa contra el Monza:





¿Qué balance hace del largo parón? ¿Cómo ha encontrado a los internacionales? ¿Qué espera del equipo?





Que estemos bien despiertos, sin dejarnos sorprender. El Monza tiene coraje, es un equipo joven y con energía. Vendrán a presionarnos con intensidad. Hay que estar preparados y ser humildes, parece un partido fácil, pero es todo lo contrario. Hace falta una gran Lazio para llevarse puntos a casa. Hemos trabajado, los jugadores han descansado, hemos dado minutos a quienes no los tenían. Alguno ha vuelto de la selección con ganas y con minutos en las piernas. Los he visto bien, dentro de la intensidad que buscamos. Estoy contento por cómo han vuelto y por cómo se han entrenado.





¿Cómo está Pinamonti?





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Como ya dije en Venecia, ahora las decisiones dependen de mí. Él y también los demás, todos tienen que estar tranquilos. Yo hago todo lo posible para hacer rotar al equipo. Hace falta todo el mundo. Luego tengo que elegir yo. Estoy contento por cómo se está entrenando, por cómo está mejorando. Tiene que seguir así, pero esto vale para todos los demás.





¿Cómo está Provstgaard? ¿Se merece una jornada de descanso? ¿Y Pellegrini?





Lo veremos mañana, está bien, tiene físico de Iron Man. Le gusta trabajar, es fuerte. Ya lleva casi 2.000 minutos de juego, está bien, se ha entrenado. Va a mil por hora como todos los demás. Lo de Pellegrini es sencillo, yo hablo con todos, Luca conoce las dinámicas del club. Es una dinámica del club. Veremos qué pasa. El club sabe lo que pienso, mientras esté aquí hay que tratarlos como profesionales y tratarlos bien. Él nunca ha estado fuera de la plantilla, siempre se ha puesto a disposición, ha jugado los amistosos. Entiende que alguien tiene que quedarse fuera visto que tenemos 3 laterales izquierdos. Para mí es al 100 % un jugador de la Lazio, luego le toca decidir al club.









¿El crecimiento de la Lazio, sobre todo contra equipos tan agresivos, pasa por una mejor circulación de balón?





Para mí, al contrario, si se mueve el balón y no se mira hacia delante, corres el riesgo de que te roben la pelota... Tenemos que mirar hacia delante, el posesión no me importa en absoluto. Tenemos que ser capaces, cuando robamos el balón, si queremos hacer una presión ultraofensiva, de mirar hacia delante.





¿En qué puede mejorar la Lazio? ¿Apostará por los internacionales o por los que han descansado?





Son las preocupaciones que tenemos cuando hablamos con el cuerpo técnico. Siempre se busca cambiar lo menos posible, ir sobre seguro. Las valoraciones se hacen. Tenemos que seguir dentro del partido sin sufrir el acontecimiento. En Venecia salió esto, hicimos una primera parte de muchísimo sufrimiento, pero en la segunda volvimos a entrar en el partido y crecimos. Contra el Milan, después del 2-2, pensé que acabaría en "tragedia", en cambio estuvimos bien para volver a levantarlo.





¿Mañana hará falta más equilibrio?





Ya veremos, en este momento queremos jugar de una determinada manera. Si queremos hacer ciertas cosas, hay que hacerlas al 100 %. Seguro que es un partido en el que hay que estar despiertos a nivel mental, saber qué jugadas tenemos que hacer. Ellos son agresivos, no tienen miedo. Hay que tener coraje y saber cómo hacerle daño al Monza. El primer puesto es reductivo, no miro la clasificación. Solo pensamos en el Monza, luego ya veremos. Yo no tengo vértigo, hace falta humildad y ganas de seguir sorprendiendo.









¿Hay alguien en la plantilla que tenga un potencial al estilo "Tavares"?





Yo he dicho que odio a las personas vagas, que tienen muchísimo talento y piensan que no se puede mejorar. He conocido a muchísimos campeones, he jugado con 8 Balones de Oro en mi carrera, la diferencia la marcan el trabajo y la humildad. Me molesta cuando veo a los que tienen talento y hacen lo justito, así es un desperdicio. En el deporte siempre se puede mejorar. No son frases de circunstancia. Si estamos donde estamos, hay que pedalear. Veo gente que lo hace, estamos intentando hacer algo nuevo, veo entusiasmo y ganas. Cuesta, lo sé. A veces veo caras cansadas. Pero todos saben que si queremos jugar así solo tenemos un camino, que es el del trabajo y el de ir fuerte.





Frattesi ha dicho que haría Milán-Roma a pie. ¿Usted?





Yo soy muy directo, con Davide recuerdo bien lo que nos dijimos cuando era seleccionador. No me habría sentido en paz conmigo mismo si no hubiera ido de frente con él. Sus características las conocemos todos, durante un tiempo se había perdido y quizá se había acomodado un poco. Luego vine aquí, hablamos, le empujé a tomar la decisión, para él no era obligatorio venir aquí. Lo hago con todos los jugadores, yo siempre he tenido una relación bellísima con ellos. Yo puedo tener un problema, pero al día siguiente para mí ya se ha acabado todo. A menudo se ha dicho que soy uno que discute con jugadores y presidentes. No guardo rencor, al contrario, si veo que hay honestidad e inteligencia me gusta el intercambio. Tengo un defecto, quiero que cuando se salta al campo se hagan las cosas como se debe. Luego, si uno está cansado, prefiero no verlo en el campo: me lo dice y le doy descanso, lo prefiero así. Dos o tres futbolistas que van menos fuerte arruinan a todo un equipo. Quien me trata sabe enseguida cómo soy.









¿En qué ha insistido durante el parón?





Ha sido fácil, les hemos hecho trabajar fuerte y luego les hemos hecho descansar porque hemos apretado mucho y era justo que estuvieran con sus familias, excepto Cancellieri, que la lió gorda. Al equipo le daba esos pequeños premios de días de descanso, luego volvían y los matábamos a nivel de trabajo.













¿Qué balance hace del largo parón? ¿Cómo ha encontrado a los internacionales? ¿Qué espera del equipo?





Que estemos bien despiertos, sin dejarnos sorprender. El Monza tiene coraje, es un equipo joven y con energía. Vendrán a presionarnos con intensidad. Hay que estar preparados y ser humildes, parece un partido fácil, pero es todo lo contrario. Hace falta una gran Lazio para llevarse puntos a casa. Hemos trabajado, los jugadores han descansado, hemos dado minutos a quienes no los tenían. Alguno ha vuelto de la selección con ganas y con minutos en las piernas. Los he visto bien, dentro de la intensidad que buscamos. Estoy contento por cómo han vuelto y por cómo se han entrenado.





¿Cómo está Pinamonti?





Como ya dije en Venecia, ahora las decisiones dependen de mí. Él y también los demás, todos tienen que estar tranquilos. Yo hago todo lo posible para hacer rotar al equipo. Hace falta todo el mundo. Luego tengo que elegir yo. Estoy contento por cómo se está entrenando, por cómo está mejorando. Tiene que seguir así, pero esto vale para todos los demás.





¿Cómo está Provstgaard? ¿Se merece una jornada de descanso? ¿Y Pellegrini?





Lo veremos mañana, está bien, tiene físico de Iron Man. Le gusta trabajar, es fuerte. Ya lleva casi 2.000 minutos de juego, está bien, se ha entrenado. Va a mil por hora como todos los demás. Lo de Pellegrini es sencillo, yo hablo con todos, Luca conoce las dinámicas del club. Es una dinámica del club. Veremos qué pasa. El club sabe lo que pienso, mientras esté aquí hay que tratarlos como profesionales y tratarlos bien. Él nunca ha estado fuera de la plantilla, siempre se ha puesto a disposición, ha jugado los amistosos. Entiende que alguien tiene que quedarse fuera visto que tenemos 3 laterales izquierdos. Para mí es al 100 % un jugador de la Lazio, luego le toca decidir al club.









¿El crecimiento de la Lazio, sobre todo contra equipos tan agresivos, pasa por una mejor circulación de balón?





Para mí, al contrario, si se mueve el balón y no se mira hacia delante, corres el riesgo de que te roben la pelota... Tenemos que mirar hacia delante, el posesión no me importa en absoluto. Tenemos que ser capaces, cuando robamos el balón, si queremos hacer una presión ultraofensiva, de mirar hacia delante.





¿En qué puede mejorar la Lazio? ¿Apostará por los internacionales o por los que han descansado?





Son las preocupaciones que tenemos cuando hablamos con el cuerpo técnico. Siempre se busca cambiar lo menos posible, ir sobre seguro. Las valoraciones se hacen. Tenemos que seguir dentro del partido sin sufrir el acontecimiento. En Venecia salió esto, hicimos una primera parte de muchísimo sufrimiento, pero en la segunda volvimos a entrar en el partido y crecimos. Contra el Milan, después del 2-2, pensé que acabaría en "tragedia", en cambio estuvimos bien para volver a levantarlo.





¿Mañana hará falta más equilibrio?





Ya veremos, en este momento queremos jugar de una determinada manera. Si queremos hacer ciertas cosas, hay que hacerlas al 100 %. Seguro que es un partido en el que hay que estar despiertos a nivel mental, saber qué jugadas tenemos que hacer. Ellos son agresivos, no tienen miedo. Hay que tener coraje y saber cómo hacerle daño al Monza. El primer puesto es reductivo, no miro la clasificación. Solo pensamos en el Monza, luego ya veremos. Yo no tengo vértigo, hace falta humildad y ganas de seguir sorprendiendo.









¿Hay alguien en la plantilla que tenga un potencial al estilo "Tavares"?





Yo he dicho que odio a las personas vagas, que tienen muchísimo talento y piensan que no se puede mejorar. He conocido a muchísimos campeones, he jugado con 8 Balones de Oro en mi carrera, la diferencia la marcan el trabajo y la humildad. Me molesta cuando veo a los que tienen talento y hacen lo justito, así es un desperdicio. En el deporte siempre se puede mejorar. No son frases de circunstancia. Si estamos donde estamos, hay que pedalear. Veo gente que lo hace, estamos intentando hacer algo nuevo, veo entusiasmo y ganas. Cuesta, lo sé. A veces veo caras cansadas. Pero todos saben que si queremos jugar así solo tenemos un camino, que es el del trabajo y el de ir fuerte.





Frattesi ha dicho que haría Milán-Roma a pie. ¿Usted?





Yo soy muy directo, con Davide recuerdo bien lo que nos dijimos cuando era seleccionador. No me habría sentido en paz conmigo mismo si no hubiera ido de frente con él. Sus características las conocemos todos, durante un tiempo se había perdido y quizá se había acomodado un poco. Luego vine aquí, hablamos, le empujé a tomar la decisión, para él no era obligatorio venir aquí. Lo hago con todos los jugadores, yo siempre he tenido una relación bellísima con ellos. Yo puedo tener un problema, pero al día siguiente para mí ya se ha acabado todo. A menudo se ha dicho que soy uno que discute con jugadores y presidentes. No guardo rencor, al contrario, si veo que hay honestidad e inteligencia me gusta el intercambio. Tengo un defecto, quiero que cuando se salta al campo se hagan las cosas como se debe. Luego, si uno está cansado, prefiero no verlo en el campo: me lo dice y le doy descanso, lo prefiero así. Dos o tres futbolistas que van menos fuerte arruinan a todo un equipo. Quien me trata sabe enseguida cómo soy.









¿En qué ha insistido durante el parón?





Ha sido fácil, les hemos hecho trabajar fuerte y luego les hemos hecho descansar porque hemos apretado mucho y era justo que estuvieran con sus familias, excepto Cancellieri, que la lió gorda. Al equipo le daba esos pequeños premios de días de descanso, luego volvían y los matábamos a nivel de trabajo.





¿Plazos de la enfermería?





Hemos organizado el comunicado por eso, creo que lo mejor es que venga el doctor y explique las dinámicas. Con Marusic existía la esperanza de recuperarlo antes, ha habido pequeños problemas. Por lo demás vamos por el buen camino, el que teníamos que seguir. Cataldi se entrena con el equipo desde hace 5-6 días.





¿Sobre Gudmundsson?





Ya lo he dicho, no hago de médico, la idea es que durante 10-12 días tiene que estar parado con el brazo inmovilizado.





¿Las decisiones arriba dependen de los cambios?





Salen los tres mejores, luego veremos lo que pase sobre la marcha.





¿Hablará con el club por Pellegrini?





Nosotros todavía tenemos dos plazas por ocupar, el club sabe lo que pienso.





¿Habla con el club sobre la posible incorporación de otro agente libre en caso de que el mercado esté bloqueado en enero?





Yo hablo todos los días con el director deportivo. Con el presidente hablo poco de fútbol. Hay que entenderlo a nivel humano y futbolístico, hay muchos aspectos. Este es un grupo que trabaja y está bien junto. Que nos sigue. Hay que ser muy buenos para no cometer errores, yo creo firmemente en eso. Luego depende de lo que nos ofrezca el mercado y de lo que se pueda hacer. Pero a nivel humano no debemos equivocarnos en nada.





¿Se ha reunido con el presidente, ha hablado con él sobre el tema de la afición?





Yo no puedo hablar de la afición, se vuelve incluso empalagoso decir siempre las mismas cosas. Yo puedo hacer poco, es una cuestión entre el presidente y la afición. Cuanto menos hable de ello, mejor. Luego se tocan temas delicados, cualquier cosa que se dice hoy en día se instrumentaliza. Para mí es una pena jugar en un estadio como el Olímpico sin aficionados. A partir de ahora no volveré a hablar de este tema.







