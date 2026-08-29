Gastaron millones y el resultado es impactante: el Tottenham continúa su caída con De Zerbi

El Tottenham encajó su segunda derrota consecutiva en la Premier League tras caer ante su invitado, el Newcastle (0-2), este sábado, en el primer partido que disputa en su estadio esta temporada, con lo que sufre un difícil arranque bajo la dirección de Roberto De Zerbi, mientras que el Newcastle mantuvo sus buenos resultados y ascendió al tercer puesto de la clasificación.

El Newcastle ejerció una gran presión sobre el equipo local al inicio, aprovechando la confianza que ganó tras su empate ante el Liverpool por 2-2 en la jornada anterior, antes de que el Tottenham comenzara a recuperar el control y a generar ocasiones, sin lograr batir la portería.

Mathys Tel estuvo cerca de abrir el marcador para el Tottenham en el minuto 15, pero el portero del Newcastle, Lukas Horníček, detuvo su potente disparo, antes de que Pedro Porro desperdiciara otra ocasión tras un embrollo dentro del área en el minuto 17.

Los intentos del Tottenham continuaron, ya que Horníček atajó un disparo de Robertson en el minuto 36 y luego volvió a lucirse ante un cabezazo de Van Hecke un minuto después, con lo que la primera parte terminó con empate a cero.

En la segunda parte, el Newcastle pagó el precio de haber desperdiciado sus ocasiones al inicio del encuentro, después de que Anthony Elanga lograra abrir el marcador en el minuto 62, tras un pase de Dúbravka dentro del área, antes de que su disparo golpeara el poste derecho y se colara en la red.

El Newcastle no esperó mucho para ampliar su ventaja, pues Yoane Wissa añadió el segundo tanto en el minuto 72 con un magnífico disparo acrobático tras un saque de esquina, con lo que el equipo del entrenador Matías Jaissle sentenció el encuentro y sumó 3 nuevos puntos.

Con este resultado, el Newcastle ascendió al tercer puesto de la clasificación liguera, mientras que el Tottenham encajó su segunda derrota en las dos primeras jornadas, en el peor arranque del equipo en la temporada.

El partido fue testigo del debut del egipcio Omar Marmoush con la camiseta del Tottenham, con lo que el equipo se encuentra ante la difícil tarea de corregir el rumbo rápidamente.