Al-Ittihad recibirá a Neom pasado mañana, viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.
«El juego rápido y directo es uno de nuestros principales puntos fuertes», afirmó Galtier en la rueda de prensa previa al partido, en declaraciones recogidas por el diario saudí «Al-Riyadiyah».
No obstante, matizó: «Pero también tenemos que tener la posesión del balón durante algunos tramos del encuentro, para obligar al rival a hacer un mayor esfuerzo, imponer nuestro ritmo de juego y generar ocasiones de gol».
Y añadió: «Todavía es pronto para decidir el once inicial. Quiero evaluar la recuperación de algunos jugadores durante las 48 horas posteriores a nuestro partido ante Al-Duhail, que tuvo una gran exigencia física».
Neom cayó por 2-3 ante el Al-Duhail catarí en el partido que ambos disputaron ayer martes en la Liga de Campeones del Golfo de Clubes.
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Por otro lado, el técnico francés habló del último enfrentamiento entre ambos equipos, disputado el pasado mes de abril, en el que Neom se impuso a Al-Ittihad por 4-3 en la Liga Roshn.
Al respecto, Galtier señaló: «Es difícil hacer una comparación (entre el partido anterior y el próximo), a pesar de la gran actuación que ofrecimos entonces, ya que las plantillas de ambos equipos han cambiado mucho y ahora tienen características y recursos distintos a los de la temporada pasada».
Cabe recordar que en aquel partido Al-Ittihad estaba dirigido por el portugués Sérgio Conceição, quien dejó el equipo al término de la pasada temporada y fue sustituido en el cargo por el alemán Jens Fissing.
Por último, el entrenador francés elogió el potencial ofensivo de Al-Ittihad, destacando su capacidad para marcar numerosos goles importantes esta temporada, e insistió en la necesidad de vigilar de la mejor manera posible a sus hombres clave.
Esta temporada destaca la pareja de extranjeros en la delantera de Al-Ittihad, formada por el marroquí Youssef En-Nesyri y el nigeriano George Ilenikhena, que están rindiendo a su mejor nivel desde el inicio del curso.
En-Nesyri suma 8 goles y 2 asistencias en los 17 partidos que ha disputado con el conjunto saudí, mientras que Ilenikhena acumula 9 goles y 3 asistencias en 16 encuentros.
En términos generales, Al-Ittihad está firmando una buena campaña en la Liga Roshn Saudí: ocupa la quinta posición de la clasificación con 24 puntos, fruto de 7 victorias, 3 empates y una derrota, a 6 puntos del líder, Al-Hilal.
En la Liga de Campeones de la AFC Élite, Al-Ittihad es noveno de la zona Oeste con 7 puntos, logrados con dos victorias y un empate, mientras que ha perdido dos partidos.
Además, Al-Ittihad se clasificó para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas tras golear por 3-0 a Al-Najma en dieciseisavos de final, y se prepara para medirse a Al-Jabalain el martes 12 de enero del próximo año.