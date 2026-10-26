Adriano Galliani se ha inscrito oficialmente como directivo acompañante del Enotria 1908, un club amateur de Milán. Así lo ha sabido la ANSA. Se trata de un trámite formal, necesario para la candidatura del exconsejero delegado del Milan y del Monza a la presidencia de la FIGC.



Mientras tanto, hay expectación ante la reunión informal prevista para mañana entre los clubes indecisos de la Serie A. Una decena de clubes se encuentran ante la disyuntiva de volver a apoyar a Giovanni Malagò o decantarse por el senador de Forza Italia