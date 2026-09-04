Galatasaray gana el derbi de la ciudad tras un final espectacular, pero teme por Victor Osimhen

El Galatasaray logró este viernes una espectacular victoria ante su vecino de ciudad Istanbul Basaksehir. Victor Osimhen marcó y se retiró lesionado por un problema en la ingle, y eso pareció pasar factura al Cim Bom cuando el equipo local reaccionó tras el descanso hasta el 2-2. En el tramo final del partido, Gabriel Sara firmó un precioso gol de falta para el Galatasaray, que ahora suma diez puntos en cuatro partidos: 2-3. El miércoles, los turcos abrirán su temporada de Champions League en el campo del Sporting de Portugal.

En el Galatasaray, el mediapunta Aleksey Batrakov debutó como titular. El ruso de 21 años se situó por detrás de Osimhen, que abrió el marcador al cabo de algo más de un cuarto de hora.

Un dramático pase horizontal de Emin Bayram provocó una pérdida de balón del Basaksehir y la posesión para Lucas Torreira, que mantuvo la visión de juego y asistió a Osimhen. El nigeriano definió de maravilla tras golpear en el larguero y entrar: 0-1.

Sin embargo, la alegría duró poco en el Galatasaray, y en Osimhen en particular. En un intento por interceptar un pase, se lesionó la ingle y tuvo que ser sustituido por Baris Alper Yilmaz.

A mitad de la segunda parte, los locales igualaron gracias a un penalti transformado por Eldor Shomurodov. Lo que siguió fue un último cuarto de hora espectacular.

Primero, Torreira volvió a adelantar al Galatasaray. El uruguayo definió al palo largo tras una eficaz y bonita pared con Ismail Jakobs.

El empate no tardó en llegar. Un saque de esquina acabó en la cabeza del exajacied Davinson Sánchez, que superó sin querer a su compañero Ugurcan Çakir.

Poco después, el Basaksehir se quedó con diez hombres tras una entrada con la pierna estirada de Umut Bozok sobre la parte inferior de la pierna del debutante Rafael Leão, que había entrado desde el banquillo. Sánchez pareció enmendar su error ante diez jugadores, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

En el minuto noventa llegó igualmente el gol del Galatasaray. Gabriel Sara se encargó en el minuto noventa de una falta justo fuera del área y colocó con la izquierda el balón de forma brillante en la escuadra lejana: 2-3.



