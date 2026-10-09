Galatasaray logró sobre la bocina llevarse los tres puntos ante Kasimpasa. Al descanso no había ningún problema y mandaba con merecimiento por 1-0 gracias a Abdülkerim Bardakci. Tras el descanso pareció torcerse todo por completo cuando Lucas Torreira vio la roja y el empate de Jesuran Rak-Sakyi se convirtió en realidad poco después. En el minuto 90, Baris Alper Yilmaz desató igualmente la locura en el Galatasaray, que jugaba con diez. Mario Lemina puso la guinda en el tiempo añadido: 3-1.

En Galatasaray, el delantero estrella Osimhen comenzó en el banquillo. El nigeriano fue sustituido en ataque por Deniz Gül. Leroy Sané también empezó como suplente, mientras que, entre otros, Rafael Leão y el exajacied Davinson Sánchez aparecieron en el once inicial.

Galatasaray dominó la primera parte, creó las ocasiones necesarias y concedió muy poco atrás. Kasimpasa parecía encaminado a llegar al descanso con 0-0, cuando finalmente llegó el 1-0. Abdülkerim marcó de cabeza tras un centro medido de Aleksey Batrakov.

No mucho después de ese gol inicial, Galatasaray tuvo que seguir con diez hombres después de que Torreira derribara a un jugador que se marchaba solo y fuera expulsado con roja directa.

Lemina y Eren Elmali entraron de inmediato al campo en Galatasaray para recomponer el orden defensivo, pero apenas un minuto después el empate ya subía al marcador.

Un córner de Kerim Demirbay no produjo nada en primera instancia, hasta que el balón rechazado cayó de repente en los pies de Rak-Sakyi. El ghanés definió con un disparo alto: 1-1.

La pérdida de puntos se estaba gestando, pero en el minuto noventa Baris devolvió la ventaja. El atacante recogió el balón tras una defensa lamentable de Kasimpasa y marcó con la izquierda: 2-1. El suplente Lemina incluso hizo el 3-1 ya muy dentro del tiempo añadido.

Gracias a esta sufrida victoria, Galatasaray es líder con dieciséis puntos, aunque Amedspor puede volver a superar al equipo de Estambul si gana el sábado en casa de Gençlerbirligi.







