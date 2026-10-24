El brasileño Gabriel Magalhães, defensa del Arsenal, continuó engrosando su registro goleador en la Premier League inglesa, esta vez ante el Everton en la tarde de este sábado, en el marco de la octava jornada de la competición.

El Arsenal enseñó los dientes de forma temprana ante el Everton, cuando el defensa Ezri Konsa firmó el primer gol transcurridos 7 minutos del encuentro disputado en el Emirates Stadium, y después Gabriel Magalhães añadió el segundo tanto en el minuto 68.

Gabriel Magalhães se convirtió en el central más goleador de la Premier League desde su debut en la competición en septiembre de 2020, según una estadística publicada por la cuenta de CBS Sports en X.

Gabriel ha marcado 21 goles en la Premier League durante este periodo, superando al neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, que ha anotado 18 goles, mientras que Michael Keane, defensa del Everton, ocupó el tercer lugar con 14 goles, según las cifras recogidas en la misma estadística.

El Arsenal aprovechó el tropiezo del Manchester City por 2-1 ante el Aston Villa este día para igualarle en número de puntos (21) y seguir presionando al equipo del entrenador Enzo Maresca, líder por diferencia de goles.