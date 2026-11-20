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En una decisión que confirma la firmeza de la Federación Inglesa de Fútbol en la lucha contra la discriminación en los estadios, el organismo anunció el viernes una multa de 150.000 libras esterlinas al Chelsea por los cánticos ofensivos y discriminatorios proferidos por parte de su afición durante el partido de la FA Cup ante el Charlton Athletic.

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Los hechos se remontan al partido de la tercera ronda del torneo, disputado el pasado mes de enero, que terminó con victoria del Chelsea. Hacia el minuto 56 se escucharon cánticos sectarios que fomentan la división y apuntan contra un determinado colectivo religioso o político, lo que llevó a las autoridades competentes a abrir una investigación inmediata.

El Chelsea admitió el cargo que se le imputaba sin oponerse, y una comisión reguladora independiente decidió imponerle la sanción económica, además de una advertencia formal y un plan de acción de obligado cumplimiento destinado a evitar que este tipo de conductas se repitan en el futuro.

Esta sanción se enmarca en los esfuerzos continuos de la Federación Inglesa por combatir el racismo y el sectarismo en los estadios ingleses, según informó Reuters. Las multas y los planes correctivos se han convertido en herramientas clave para disuadir tanto a los aficionados como a los clubes, y este tipo de decisiones se interpretan como un mensaje claro de que el fútbol inglés no tolerará ninguna forma de discriminación.

El Chelsea reconoce el error

En un comunicado muy contundente, el club londinense condenó con firmeza este comportamiento y subrayó que el abuso sectario, es decir, los cánticos que fomentan la división y apuntan contra un determinado colectivo religioso o político, así como cualquier forma de discurso discriminatorio, son totalmente inaceptables en el club y no reflejan en modo alguno los valores en los que cree.

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El Chelsea señaló en su comunicado: «Este comportamiento solo sirve para hacer daño a los demás y no representa los valores que apreciamos como club. Nos esforzamos por crear un entorno seguro e inclusivo para todos, y todos compartimos la responsabilidad de lograrlo».

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El club recalcó que aplica una política de tolerancia cero ante cualquier conducta discriminatoria, sea cual sea su forma, y aseguró que siempre tomará las medidas necesarias para identificar a los responsables de este tipo de actos y actuar contra ellos con todo rigor.

El comunicado precisó que la conducta discriminatoria puede constituir un delito penal y que los aficionados a los que se demuestre que han infringido las normas del club se enfrentarán a duras medidas disciplinarias, que pueden llegar a la prohibición de asistir a los partidos o a la suspensión de su condición de socio.

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Asimismo, el Chelsea anunció que obligará a todos los sancionados a participar en el programa «Acabemos con este comportamiento», convencido de que la concienciación y la educación, y no solo el castigo, son la vía más importante para erradicar definitivamente este fenómeno.

El club admitió que la repetición de este tipo de incidentes lo expone a sanciones adicionales aún más severas en el futuro, y señaló que está haciendo todo lo posible por concienciar y educar a los aficionados, además de reforzar sus iniciativas actuales para prevenir, detectar y combatir la discriminación.

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El Chelsea cerró su comunicado con un mensaje directo a su afición, en el que afirmó ser consciente de que la inmensa mayoría de sus seguidores rechaza cualquier forma de discriminación en los partidos, y les pidió que respalden sus esfuerzos por fomentar un ambiente acogedor y seguro en todos los próximos encuentros del equipo.

Por otra parte, algunos observadores consideran que la multa, pese a ser elevada, forma parte de un sistema más amplio que incluye la educación de los aficionados y el refuerzo de la vigilancia en los estadios. Fuentes cercanas al club indicaron que la directiva trabaja actualmente en la puesta en marcha de intensos programas de concienciación en colaboración con la Federación, que incluyen campañas en el estadio y a través de las redes sociales.

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Cabe recordar que el Chelsea ya había recibido críticas similares en ocasiones anteriores. Sin embargo, su rápida admisión del cargo en esta ocasión y la aceptación del plan correctivo reflejan su voluntad de pasar página y avanzar hacia un entorno más respetuoso y diverso. Ahora, la afición espera comprobar hasta qué punto el club aplicará con seriedad las medidas anunciadas, sobre todo ante la proximidad de partidos importantes en la liga y en las copas.