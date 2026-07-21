El club saudí Al-Ahli decidió reforzar a su entrenador alemán Matthias Jaissle con cuatro fichajes de una sola vez, pero fuera de los límites del terreno de juego.

El Al-Ahli busca dar continuidad a su trayectoria de éxito la próxima temporada, después de haber logrado un hito excepcional al coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de la Élite durante dos temporadas consecutivas.

Con ese objetivo, el Al-Ahli anunció este martes la contratación de cuatro especialistas en medicina deportiva, fisioterapia, ciencias del deporte y preparación física, con el fin de elevar la calidad del rendimiento y el cuidado de los jugadores.

El Al-Ahli explicó en un comunicado a través de su página oficial que entre los profesionales incorporados figura el médico español Simón Bueno López, quien se une al cuerpo médico del club tras una larga trayectoria con el Villarreal.

La lista también incluyó al fisioterapeuta neerlandés Jesper Gabriëls, después de haber trabajado en el Vitesse neerlandés y en el Al-Qadsiah saudí, además del programa Halcones del Futuro de la Federación Saudí de Fútbol.

El Al-Ahli también fichó a Luke García, especialista en ciencias del deporte y preparación física, tras haber trabajado con el Los Angeles Galaxy estadounidense, el Toronto canadiense, además del Benfica portugués.

El último de los nombres fue el preparador físico austriaco Sebastian Kirchner, quien trabajó con el Red Bull Salzburgo austriaco desde 2019, además de su labor con el Liefering, la Academia del Red Bull Salzburgo y el Centro de Entrenamiento Olímpico de Salzburgo.

Cabe recordar que el Al-Ahli competirá por varios títulos la próxima temporada, entre los que destacan la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas a nivel local, la Liga de Campeones de Asia de la Élite a nivel continental, además de la Copa Mundial de Clubes a nivel internacional.