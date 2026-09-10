Fuera de los planes de Flick: una estrella del Barcelona se hunde en la zona gris

Alejandro Baldé, lateral del Barcelona, atraviesa un momento difícil, ya que no ha disputado ningún partido con el conjunto catalán esta temporada.

El diario Sport señaló que el técnico Hansi Flick prefiere apostar en el lateral izquierdo por Xavi Espart y João Cancelo, lo que deja a Baldé en una espinosa zona gris.

El Barcelona colocó a Baldé en el mercado de fichajes de verano tras una temporada complicada, marcada por las lesiones, en la que se ausentó de 10 partidos por problemas físicos.

El Manchester United mostró interés en incorporarlo al final del periodo de fichajes veraniego, pero los dos clubes no llegaron a un acuerdo económico. Además, el jugador, cuyo contrato se extiende hasta 2028 e incluye una cláusula de rescisión de mil millones de euros, no tenía la más mínima intención de abandonar el Barcelona.

Flick dejó a Baldé fuera de la convocatoria del primer partido de LaLiga ante el Elche, porque no lo veía suficientemente centrado, y lo situó en una posición muy rezagada, ya que Xavi Espart y João Cancelo lo aventajan en el lateral izquierdo.

De hecho, Baldé no se ha vestido de corto con el equipo hasta el momento esta temporada y es, junto a Brian Fariñas, el único jugador de la plantilla sin lesión en las líneas de campo que no ha participado todavía esta temporada. Tampoco han jugado los dos porteros suplentes, Livakovic y Szczesny, además de Frenkie de Jong y Bardají, que arrastran lesiones de larga duración.

Por su parte, Deco, director deportivo del Barça, analizó la situación de Baldé en una entrevista con la emisora RAC1, donde dijo: «No ha pasado nada, es nuestro jugador. Tiene 22 años, tiene un gran futuro y un contrato con el mejor club del mundo. Debe competir para jugar».

Y continuó: «Baldé ha sufrido lesiones, pero hace dos años estaba asombroso. Si Baldé está en buena forma, es difícil que no juegue con el Barcelona».

La situación actual de Baldé en el equipo difiere claramente de la que vivía hace un año, pues en la temporada 2025-2026 el lateral fue titular en los tres primeros partidos de LaLiga, en los que disputó 222 minutos.

Además, Flick lo mantuvo en el banquillo durante todo el partido en solo 5 ocasiones, es decir, un partido más que el número de veces que ha ocurrido durante la temporada actual, y el mes de septiembre apenas acaba de comenzar.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora