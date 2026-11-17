Compartir Sigue a GOAL en Google

El portero de Países Bajos Bart Verbruggen ha hecho una dura valoración de la derrota por 5-0 ante Alemania. Insistió en que la falta de intensidad y compromiso básicos hizo que la goleada fuera vergonzosa.

Anuncios

Descalabro defensivo en el Olympiastadion

Países Bajos vivió una noche aciaga en Berlín: Alemania lo arrolló por 5-0 en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Pese a tener ya asegurado el pase a cuartos de final, el equipo de Xavi Hernandez se vio superado en todas las facetas del juego durante una segunda parte desastrosa.

El portero Bart Verbruggen tuvo que recoger el balón de su portería cinco veces. Los goles de Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda condenaron a Países Bajos a una dura derrota.

Verbruggen admite que sigue enfadado

En declaraciones a NOS tras el partido, Verbruggen, visiblemente frustrado, no intentó ocultar su indignación por la actuación del equipo y señaló que las explicaciones tácticas no bastaban para abordar el problema de fondo.

«Todavía estoy enfadado. Esto no tuvo nada que ver con la táctica ni con la calidad futbolística, pero aún es demasiado pronto para identificar el problema», afirmó Verbruggen, conteniendo la rabia.

Anuncios Anuncios

El portero recalcó que el equipo no había cumplido los estándares más básicos durante la goleada.

Related Topics

Cuestiona la actitud y el compromiso

Al profundizar en su análisis tras el partido, Verbruggen subrayó que vestir la camiseta de la selección exige dar el máximo de energía y compromiso en cada duelo, algo que, a su juicio, faltó ante el equipo local.

«Nunca debería ser una cuestión de actitud. Todos llevamos un león naranja en el pecho y tenemos que darlo todo. En todos y cada uno de los partidos. Hoy jugábamos fuera de casa contra Alemania», dijo Verbruggen.

Anuncios

«La base del fútbol siempre es la intensidad, la energía y el compromiso. Hoy nos faltaron por momentos. Alemania es demasiado buena para permitirte eso. Marcó cinco goles, pero podrían haber sido ocho perfectamente. Fue vergonzoso».

Recomponerse de cara a marzo

Aunque Países Bajos avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA como segundo de grupo, por detrás de Alemania, tardará en recuperarse anímicamente de esta dura derrota.

Anuncios

La franqueza de Verbruggen pone de relieve la urgente reflexión interna que necesita la selección neerlandesa. El equipo de Xavi Hernandez debe recuperar su solidez básica antes de que vuelva la competición oficial en primavera.