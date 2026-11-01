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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

¿Fue perjudicado el Manchester City? El expresidente del comité de árbitros no da crédito a lo ocurrido

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
L. Vuskovic
C. Pawson
Inglaterra
Croacia

Brazo extendido: una decisión polémica

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Keith Hackett, expresidente del organismo de árbitros profesionales de Inglaterra (PGMOL) y exárbitro internacional, aseguró que el Manchester City merecía un penalti durante su derrota por 1-0 ante el Brighton, en la Premier League.

El partido, disputado el sábado en el Etihad Stadium, estuvo marcado por varias reclamaciones de penalti por parte de los jugadores del Manchester City durante la primera parte, pero el árbitro Craig Pawson no señaló ninguna infracción, mientras que el árbitro del VAR, John Brooks, respaldó sus decisiones.

La acción más destacada se produjo pocos minutos antes del final de la primera parte, cuando el balón golpeó en el brazo de Luka Vuskovic, defensa del Brighton, dentro del área, después de que Diego Gómez desviara el balón de cabeza hacia su brazo extendido.

La decisión provocó las protestas de los jugadores del Manchester City, pero Pawson no señaló penalti, y el árbitro del VAR no le pidió que revisara la jugada.

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Un penalti claro

Hackett comentó el suceso en declaraciones al sitio Football Insider, dando a entender que no daba crédito a la decisión, y dijo: "Increíble, el jugador tuvo tiempo suficiente para retirar su brazo extendido, que claramente agrandaba su cuerpo".

El exárbitro inglés añadió: "Es una mano deliberada, y se debería haber señalado penalti".

El Brighton se había adelantado en el minuto 11 a través de Yasin Ayari, después de que el balón llegara a Maxim De Cuyper, quien lo mandó a la red.

El Manchester City intentó remontar el marcador y disparó 21 veces a portería, pero el guardameta del Brighton, Bart Verbruggen, estuvo brillante y detuvo siete intentos, además de evitar (1,74) goles esperados.

El suceso llega una semana después de la derrota del Manchester City ante el Aston Villa, por lo que el equipo encajó su segunda derrota consecutiva en la Premier League.

El informe señaló que el Manchester City, a su vez, se benefició de un error arbitral el pasado mes de septiembre, cuando el VAR permitió validar el gol decisivo de Erling Haaland durante la victoria sobre el Manchester United en Old Trafford.

Consideró que el error que sufrió el equipo ante el Brighton podría verse como una situación inversa a lo ocurrido en el enfrentamiento ante el United, pero subrayó al mismo tiempo que eso no justifica la incapacidad del Manchester City para marcar, después de encajar un gol temprano y desperdiciar numerosas ocasiones.

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