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Friburgo vs. Twente Enschede: hora de inicio

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Europa-Park Stadion

El Friburgo recibe al Twente Enschede en el Europa-Park Stadion en un partido de la Conference League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la fase de liga.

El Friburgo llega al partido con la moral alta. El equipo de Julian Schuster ha ganado sus últimos cinco encuentros oficiales, el más reciente por 1-0 en el campo del Elversberg.

El Friburgo ocupa actualmente el 14.º puesto en la Conference League. Su último partido en la competición se saldó con una importante victoria a domicilio por 1-0 ante el Trabzonspor.

El Twente Enschede llega a Alemania como tercero de la fase de liga. El equipo de John van den Brom mantuvo el rumbo con una victoria por 2-1 ante el Willem II de Tilburg en la Eredivisie.

Destaca especialmente el ataque del conjunto neerlandés. Con su reciente victoria por 9-0 en el campo del Excelsior de Róterdam, el Twente demostró su capacidad goleadora.

Se enfrentan, por tanto, dos equipos en un gran momento de forma. A continuación te contamos dónde seguir el partido.

Lo más destacado de la semana: ¿cómo les ha ido al Friburgo y al Twente Enschede?

El Friburgo ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance de 5-0-0. En el más reciente venció por 1-0 en el campo del Elversberg y, antes, derrotó por 2-0 al Union Berlín.

En esa racha, el Friburgo ha marcado ocho goles y ha encajado cinco. El triunfo por 3-2 ante el VfL Wolfsburgo en la Copa de Alemania también forma parte de ese balance.

El Twente Enschede suma cuatro victorias y un empate (4-1-0). Su último partido terminó con un triunfo por 2-1 ante el Willem II de Tilburg, después de empatar 2-2 contra el Ajax de Ámsterdam.

En total, el Twente ha marcado 18 goles y ha encajado cuatro. A esos resultados se suman el 3-1 ante el Pafos FC y el 9-0 en el campo del Excelsior de Róterdam.

Friburgo vs. Twente Enschede: alineaciones

Friburgo vs. Twente Enschede: estado de forma

Friburgo vs. Twente Enschede: enfrentamientos directos

Friburgo vs. Twente Enschede: clasificaciones