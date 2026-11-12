Frey: «Italia y Francia son primas y rivales, pero sin odio. Donnarumma es mejor que Maignan»

A continuación, los pasajes más interesantes de la entrevista.

Frey, ¿qué partido será el Italia-Francia?

«No será un partido cualquiera. Son primas y rivales, aunque no hay odio: siempre es un duelo especial para ambas. Estaré en el estadio, Zidane me ha invitado e iré a verlo con mucho gusto. Tengo curiosidad por ver a estas dos selecciones, que hoy viven situaciones distintas: una está obligada a ganar y la otra debe renacer».

Italia ha convocado a varios jóvenes. ¿Hay alguno al que llevaría a la selección francesa?

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«Hoy no, porque Francia tiene un equipo de grandes campeones, preparados y acostumbrados a ganar».

Maignan frente a Donnarumma. ¿A cuál considera más completo?

«Son dos porteros importantes, que ya tienen mucha experiencia. Ambos han pasado por altibajos. Maignan ha hecho grandes cosas en el AC Milan, aunque también ha tenido etapas menos brillantes; Gigio ha seguido su trayectoria y ahora atraviesa una etapa complicada en su club. Siguen siendo dos porteros de fama internacional. Si miramos el palmarés, Donnarumma ha ganado muchísimo, también la Champions League. Si tengo que elegir a uno, elijo a Gigio, sobre todo por lo que ha ganado en estos años».

Y precisamente por eso, ¿alguna vez ha animado a Italia contra Francia?

«En enero de 2006 me rompí la rodilla y quedé fuera del grupo que iría al Mundial. Luego la final fue precisamente un Italia-Francia. Me dolió por Francia, por mis compañeros, pero también sentí alegría por Italia. Soy francés y represento a mi país, pero en aquel equipo había muchísimos amigos y excompañeros míos. Tuve sentimientos encontrados: estaba triste por mi selección y por mis compatriotas, pero feliz por mis amigos italianos, que se habían ganado aquel triunfo en el campo».