La selección marroquí reafirmó su presencia internacional al empatar 1-1 con Brasil en la fase de clasificación para el Mundial 2026, disputado ayer sábado en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según Opta, es la primera vez en 60 años que un equipo (Marruecos) realiza 5 tiros a puerta en los primeros 10 minutos contra Brasil en un Mundial; el último había sido Portugal en 1966.

Leer también

Tras el precedente de Suiza, Marruecos lidera una lista inquietante en la historia del Mundial

Vídeo: Ronaldo llega a Miami y se prepara para el Mundial de una forma diferente.

La estadística refleja el arrollador inicio de Marruecos, que presionó alto y abrió el marcador con gol de Ismail El Saybari en el 21’.

Con este resultado, los “Leones del Atlas” suman cinco partidos consecutivos sin perder en fase de grupos (dos victorias y tres empates), su mejor racha en Mundiales.

Ambos integran el Grupo C, donde Escocia venció a Haití 1-0 este domingo por la mañana (GMT).

Brasil busca su sexto título, mientras que Marruecos hizo historia en Qatar 2022 al terminar cuarto, mejor resultado de una selección árabe o africana.