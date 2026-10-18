Fraser propone al portero ideal para el Feyenoord; Kraay lo considera mejor que Ernst

Henk Fraser señala a Etienne Vaessen como posible refuerzo del Feyenoord. El seleccionador de Surinam considera que el portero del FC Groningen tiene nivel suficiente para ser la primera opción bajo palos en De Kuip.

Fraser trabaja habitualmente con Vaessen en la selección de Surinam y conoce las cualidades del guardameta. «Tiene un papel muy importante en nuestra salida de balón desde atrás. Tienes un hombre más», afirma este domingo en Goedemorgen Eredivisie, de ESPN.

«En realidad, para mí sería un portero excelente para el Feyenoord, por la capacidad que ya tiene el equipo para jugar el balón. Lo haría aún más fuerte», le dice Fraser a Giovanni van Bronckhorst, entrenador del líder de la Vriendenloterij Eredivisie.

El presentador Milan van Dongen pregunta a Fraser si Vaessen es mejor que Tjark Ernst, el actual número uno del Feyenoord. El seleccionador de Surinam se niega a afirmarlo con certeza. Hans Kraay junior, en cambio, no tiene dudas: «Es mejor que Ernst».

Fraser subraya después que tiene «una relación estupenda» con Vaessen. «Me gustan ese tipo de jugadores, como Memphis Depay y Royston Drenthe. Cuando están enfadados, te ignoran. Y cuando están contentos, pueden darte un beso con lengua».

Henk Timmer, también presente, sabe que Vaessen tiene «ciertas extravagancias». «Él mismo lo dice: soy inquieto, tengo TDAH, quiero vivir el partido con el público y poder levantar la pelota por detrás del talón. Para mí, lo importante es que es un buen portero».

Timmer espera que Vaessen se vuelva más tranquilo como guardameta con la edad. «Si se concentra de verdad y tiene la cabeza puesta en la portería, es un portero realmente bueno. Tiene que parar esas cosas redondas. Y sus saques con el pie son fantásticos».