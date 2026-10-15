Frank de Boer señala un grave error del entrenador del Ajax, Míchel Sánchez

Frank de Boer no entiende la decisión del entrenador del Ajax, Míchel, de incluir a Jofre Torrents en el once inicial en el partido que el equipo de Ámsterdam perdió a domicilio. El exentrenador del Ajax considera que el lateral izquierdo de 19 años, que debutaba como titular, fue arrojado a los leones y habría preferido ver a Owen Wijndal desde el inicio.

Tras el partido, De Boer se mostró muy crítico con la decisión de Míchel en el plató de Ziggo Sport. «Pones de titular a un lateral izquierdo que aún no había jugado nunca... No quiero culparlo, porque no fue solo un error suyo, pero alinear por primera vez a un chico de 19 años en un ambiente así... Sinceramente, habría preferido ver a Wijndal».

Torrents llegó el verano pasado procedente del FC Barcelona, pero apenas había disputado minutos con el primer equipo antes de estrenarse como titular en el Ajax. Por eso, De Boer cuestiona la decisión de hacer jugar al español desde el inicio precisamente en un partido a domicilio de estas características.

El presentador Sam van Royen le preguntó si Míchel se había equivocado con esa decisión. «Siempre es un riesgo alinear a un jugador joven en un partido así. Quieres empezar bien un encuentro de este tipo, pero él apenas había jugado», señaló el exseleccionador.

Míchel también recibió preguntas tras el partido sobre la actuación de Jofre Torrents, que tuvo un papel negativo en los dos goles encajados. «Cometió un error en el segundo gol, pero su actuación no fue mala», respondió el español.

En el plató de Ziggo Sport, Van Royen mencionó a otros jóvenes que en el pasado tuvieron una oportunidad a una edad temprana con De Boer en el Ajax, pero el exentrenador considera que la comparación no es válida. «Ellos sí habían demostrado su valía en el segundo equipo», afirmó De Boer. «Habían disputado suficientes minutos para estar preparados y ser lo bastante fuertes como para jugar con el primero».

De Boer también observó que al Ajax volvió a faltarle el control que normalmente debe transmitir el equipo. «Normalmente, ese tipo de momentos los provocas tú. Está claro que no están en un buen momento, porque la seguridad que muestras con el balón suele indicar lo bien que está el equipo».

Según De Boer, el problema va más allá de la elección de Torrents. «Sobre todo un equipo que quiere dominar, como el Ajax, depende de eso. Hoy tampoco lo han demostrado y, por eso, siguen encajando esos goles. Eso tienen que corregirlo», advirtió el exinternacional.



