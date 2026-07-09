Francia: Nasri, detenido por la policía acusado de blanqueo de capitales

El exfutbolista del Arsenal, el Manchester City y la selección francesa, Samir Nasri, pasó diez horas detenido, según «Le Parisien», en una investigación por importación de estupefacientes, asociación delictiva y blanqueo de capitales.





La Brigada de Investigación e Investigación Financiera (BRIF) de la policía judicial de París detuvo al excentrocampista, ahora comentarista de Canal+, y lo interrogó en el marco de una investigación por esos delitos. Los principales implicados son Karim Berrebouh, traficante de Marsella encarcelado desde 2021, y Olivier Sabbah, considerado uno de los pilares de su red de blanqueo.





Nasri, quien fue director de la discoteca XS en Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) desde 2016, estaría relacionado con el blanqueo de capitales. Esta detención se produjo tras otra medida similar a finales de junio en Marsella, que fue revocada esa misma noche sin que se adoptara acción judicial. Residente fiscal en Dubái, donde los impuestos son prácticamente inexistentes, el excentrocampista del OM también es sospechoso, según las autoridades fiscales francesas, de residir en París, tal y como reveló una investigación de Les Echos publicada en abril: había sido «delatado» por más de 200 pedidos de comida a domicilio a través de Deliveroo.







