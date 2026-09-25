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Bart DHanis
Traducido por

Fracaso total: la sub-21 de Países Bajos ya no depende de sí misma para clasificarse para la Eurocopa

Holanda U21 vs Noruega U21
Holanda U21
Noruega U21
EURO U21 Qualification

La selección neerlandesa sub-21 ya no depende de sí misma para clasificarse al Europeo sub-21. Para ello, el equipo de Michael Reiziger tenía que ganar a Noruega sub-21, pero en Deventer acabó 0-0.

Países Bajos tenía que ganar, por tanto, el partido contra Noruega para seguir dependiendo de sí misma en la clasificación al Europeo sub-21. La selección neerlandesa sub-21 había sumado cinco puntos en cinco partidos, pero con una victoria aún podía colocarse en la segunda plaza del grupo. El segundo puesto da acceso al playoff para el Europeo, ni siquiera a la clasificación directa.

A la selección neerlandesa sub-21 le quedan ahora dos partidos por jugar en la fase de clasificación: uno contra Bosnia y otro contra Eslovenia. Ya no se jugará contra Israel, pero ese equipo tiene ahora un punto más, por lo que Países Bajos ya no depende de sí misma para clasificarse al torneo.

Antes de cumplirse los diez minutos, Países Bajos tuvo la primera gran ocasión para marcar. Dave Kwakman encontró a Devin Haen justo fuera del área, controló bien y disparó ante el guardameta noruego. Sin embargo, este evitó el gol.

Después, la selección neerlandesa sub-21 tardó mucho en volver a dejarse ver en ataque. Un centro hacia Givairo Read fue apenas demasiado alto y un disparo de Ernest Poku fue bloqueado justo antes de la línea.

Poco antes del descanso, Gjivai Zechiël también estuvo cerca del gol. El centrocampista del Feyenoord recibió el balón desde un costado en una ocasión que siguió a un córner de Noruega, pero su remate se marchó rozando el poste.

En la segunda parte hubo una gran ocasión para el recién ingresado Aymen Sliti. La selección neerlandesa sub-21 se encontró de repente en una situación de superioridad y encontró al atacante del Excelsior dentro del área. Sin embargo, su disparo fue bloqueado de forma espectacular por el lateral del sc Heerenveen Olivier Braude.

En los últimos minutos, Zechiël pareció evitar un desastre para la selección neerlandesa sub-21. Pudo cabecear completamente solo de repente, pero su remate se fue fuera. Además, ya se había señalado falta.

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