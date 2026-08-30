El sufrimiento del entrenador español Álvaro Arbeloa con su nuevo club, el Fulham, aumentó al encajar la segunda derrota consecutiva en la Premier League.

El Fulham comenzó su andadura en la Premier League con una derrota por 3-2 ante el Chelsea, antes de caer por 1-0 frente al Sunderland este sábado, en la segunda jornada.

El diario AS señaló que Arbeloa tendrá que esperar más tiempo para conocer el sabor de la victoria en la Premier League con el Fulham.

El Fulham disputó un partido muy igualado ante el Sunderland, en el que escasearon las ocasiones.

Isidor marcó el único gol del encuentro, un cuarto de hora antes del pitido final, dejando al Fulham sin tiempo suficiente para reaccionar.

El Sunderland fue el conjunto más cómodo durante la primera parte, con el balón en su poder, pero no sometió al Fulham a ninguna presión real.

De hecho, la mejor ocasión fue para el equipo visitante, antes de que transcurriera la media hora: Iwobi filtró el balón a King por detrás de la defensa del Sunderland, y este último trató de picar el balón por encima de Roefs, tras salir el portero a su encuentro, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

La situación se mantuvo igual al inicio de la segunda parte, aunque el Sunderland jugó a un ritmo más alto en comparación con la primera mitad.

Arbeloa realizó varios cambios desde el banquillo, pero el Fulham no encontró el camino hacia la portería durante los 90 minutos.

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