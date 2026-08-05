El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, siguió acaparando las miradas durante sus vacaciones de verano, pero esta vez lejos del fútbol.

La estrella de Francia y del Real Madrid publicó una divertida imagen en su cuenta de "Instagram", en la que apareció sosteniendo un conjunto de vestidos de su novia, la modelo española Ester Expósito, mientras sonreía, en una escena que generó una amplia reacción entre los aficionados.



El diario español "Marca" no dejó pasar la oportunidad de comentar la instantánea a su manera sarcástica, escribiendo: "Mbappé se convierte en un perchero para su novia", en alusión a la forma en la que sostenía los vestidos mientras paseaban.

Esta imagen llega después de la aparición de la pareja en la ciudad de Barcelona, durante una escapada romántica que despertó el interés de los medios de comunicación españoles, donde se les fotografió dentro de la iglesia de la "Sagrada Familia", uno de los monumentos turísticos más famosos de España.

Informes periodísticos habían señalado que Mbappé eligió Barcelona para pasar los últimos días de sus vacaciones de verano antes de regresar a Madrid, con vistas al inicio de la nueva temporada con el Real Madrid, mientras disfrutaba junto a Ester de una visita privada por el interior de la famosa iglesia, en medio de un gran interés por parte de los visitantes y los medios de comunicación.



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