Hansi Flick ha tomado una decisión sorprendente sobre Lamine Yamal antes del próximo partido del Barcelona ante el Bakú, en un movimiento inesperado.
En una decisión que lanza un mensaje claro sobre la prioridad de proteger a sus estrellas, el Barcelona ha optado por dejar a Lamine Yamal en España y no llevarlo a Azerbaiyán para preparar el próximo partido ante el Bakú, después de que el club y el jugador acordaran concederle un periodo de descanso para recuperar su mejor estado físico tras varias semanas de presión continua por la acumulación de partidos en el calendario.
Según informa el diario español «Sport», la decisión se tomó de común acuerdo entre la directiva del Barcelona y el futbolista, dentro del plan del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick para gestionar las cargas físicas y evitar que el joven extremo acuse el cansancio por la sucesión de partidos y los cortos periodos de recuperación entre encuentros.
El rotativo explica que el desgaste físico acumulado en las últimas semanas, sumado a las bajas temperaturas previstas en Azerbaiyán, llevó al cuerpo técnico a actuar con cautela con el jugador, al considerarlo una de las piezas fundamentales en las que se apoya el equipo en todas las competiciones.
«Sport» constató la presencia de Lamine Yamal en el festival Joan Gamper en la Ciudad Deportiva del Barcelona esta mañana, aunque su estancia en las instalaciones fue breve: abandonó el lugar menos de diez minutos después de llegar, mientras el club ultimaba el viaje del equipo a Azerbaiyán.
La ausencia de Yamal en la expedición no guarda relación con ninguna merma en su compromiso con el Barcelona, sino que responde a un acuerdo mutuo con el objetivo de darle la oportunidad de tomar aire, después de que el equipo haya disputado una serie de partidos muy seguidos, a un ritmo de aproximadamente un encuentro cada tres días, lo que reduce las posibilidades de los jugadores de recuperar por completo sus energías.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.