Flick se pronuncia sobre la marcha de la estrella del Barcelona

Ferran Torres, que está en Estados Unidos con la selección española para el Mundial 2026, aún no ha sido informado oficialmente de las intenciones del París Saint-Germain. El jugador cuenta con la alta consideración de Luis Enrique, técnico del club francés, quien lo dirigió en la selección.

La postura de Flick

Según el diario catalán, Flick está impresionado con Torres y convencido de su rendimiento, pues el exjugador del Valencia es uno de los más populares en el vestuario tras costarle al Barcelona 55 millones de euros en la temporada 2021-2022. La pasada campaña marcó 16 goles y dio dos asistencias en 33 partidos de Liga, 23 como titular.

Interés del París

El PSG, bicampeón de Europa, quiere reforzar su plantilla en el mercado de verano y sigue a varios jugadores, entre ellos Kresencius Somerville y Matheus Fernandes, del West Ham, por un coste total de hasta 130 millones de euros, además de Ferran Torres, a quien se ve como sustituto ideal si se marcha Parkola.

El contrato de Torres con el Barça vence en 2027, lo que podría dar al PSG margen para negociar si el Barça no renueva pronto; sin embargo, la postura firme de Flick sugiere que el club azulgrana no se desprenderá fácilmente de una de sus estrellas ofensivas.