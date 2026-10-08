La fase de regreso de los jugadores internacionales al Barcelona se completó este jueves, de modo que el entrenador Hans Flick dispone ahora de prácticamente toda su plantilla.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona finalizó este jueves una sesión de entrenamiento en la que regresaron los últimos jugadores internacionales, que se unieron a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras una ausencia de varios días.

Los últimos en volver fueron Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal, a quienes se sumaron Anthony Gordon y Dominik Livaković, completándose así la lista de jugadores internacionales que todavía no habían podido entrenar con el equipo.

Con el regreso de todos los jugadores, Flick dispondrá de dos sesiones de entrenamiento para preparar el partido del sábado ante el Getafe, ahora que tiene una visión más clara de su once.

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El técnico alemán se vio obligado a trabajar con un grupo reducido durante la mayor parte del parón internacional, mientras sus jugadores (17 en total) estaban con sus selecciones nacionales.

Raphinha sigue al margen

La situación de Raphinha continúa siendo uno de los grandes interrogantes. El jugador brasileño regresó antes de tiempo de su compromiso internacional por notar molestias en el muslo derecho, y sigue un programa de recuperación específico. Además, este jueves se entrenó de forma individual.

Flick tendrá que evaluar su evolución y decidir si está en condiciones de incorporarse al equipo y hasta qué punto merece la pena arriesgar, después de haber trabajado al margen.