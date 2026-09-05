Flick: quien vio la derrota del Real Madrid comprenderá esta realidad

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se pronunció sobre la derrota del Real Madrid ante el Real Betis, ayer viernes, en la cuarta jornada de LaLiga.

Flick declaró, en la rueda de prensa del partido contra el Valencia en la Liga española: "¿El partido del Real Madrid se considera un aviso antes del duelo contra el Valencia? Cuando ves el partido de anoche, ves que el Madrid jugó bien y tuvo grandes ocasiones, pero esto es el fútbol. Tenemos que poner el foco en nosotros mismos y en nuestro estilo, y estoy seguro de que el partido de mañana será difícil para nosotros".

Sobre el mecanismo de elección de los capitanes del equipo, Flick comentó: "Era importante que tuviéramos dos capitanes elegidos por mí, y otros tres elegidos por el vestuario. Yo elegí a Raphinha y Pedri, mientras que los demás fueron De Jong, Lamine y Eric".

Y sobre los criterios en los que se basó para esta elección, el entrenador del Barcelona explicó: "Se fueron Araújo y Ter Stegen, y entraron Lamine y Eric, y la continuidad de Frenkie es algo natural. No quiero decidir a los cinco capitanes, pero sí quería determinar a estos dos. Creo que tenemos un buen grupo de jugadores con capacidad de liderazgo, y considero que es un buen camino, pero habrá momentos en los que tendremos que hablar".

En cuanto a su valoración de la calidad de la plantilla en comparación con la temporada pasada, el técnico del conjunto catalán afirmó: "Lo que veo en los entrenamientos, como he dicho, me gusta, y eso es bueno; cómo presionamos, movemos el balón y competimos, cada rondo se hace al máximo nivel. Pero al final lo importante es ganar los partidos y conseguir títulos, y, en cualquier caso, la calidad de la plantilla es excelente".

Sobre la posibilidad de lograr el pleno de puntos antes del primer parón internacional, Flick recalcó: "Trabajaremos en ello, porque tenemos la calidad y el espíritu, hay un buen ambiente de trabajo y todos están completamente concentrados, y disfrutan de nuestro rumbo en esta dirección".

Y sobre el hecho de que el club batiera el récord de gasto en fichajes, el entrenador del Barcelona explicó: "Tomamos las decisiones juntos y estoy contento con ello. No es algo fácil para mí, porque hay jugadores de La Masia con una gran calidad, y decidimos que quizás hacía falta algo adicional. Tenemos grandes objetivos esta temporada, la cosa pinta bien, y estamos convencidos al 100% de nuestra capacidad para lograrlos".



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