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Hans Flick, entrenador del Barcelona, lanzó un mensaje velado a su centrocampista Rodri durante la rueda de prensa previa al partido del equipo ante el Villarreal en LaLiga.

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Rodri había afirmado días atrás que el equipo debe elevar su nivel para pelear por todos los títulos, y Flick le respondió dándole la razón: «Todos los jugadores pueden jugar mejor, incluso él».

Sobre su plan ante los persistentes problemas en el centro de la defensa, con la lesión de Christensen y las molestias de Cubarsí, Flick señaló en declaraciones recogidas por el diario español AS: «Todavía no lo sé, siempre hay diferencias respecto a lo que uno espera. Christensen estaba bien y la decisión correcta fue que se quedara, y ahora es baja para dos partidos. Cubarsí ha tenido algunos problemas y debemos ser prudentes; es probable que esté en el banquillo el domingo».

Y añadió: «Pero vuelven Koundé y Olmo, y tenemos que gestionarlo. Cuando ves lo que pasa en los grandes clubes, esto ocurre en todas partes, y debemos gestionarlo de la mejor manera posible».

Preguntado por si la lesión de Christensen demuestra que el equipo necesita fichar un central, respondió: «Las lesiones forman parte de nuestro trabajo y tenemos que ayudarle. Está decepcionado, pero para mí, cuando está en forma, es uno de los mejores centrales. Lo animamos y le ayudamos a mejorar físicamente y a crecer; ese es nuestro trabajo».

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Y prosiguió: «Como dije antes, Cubarsí hizo una temporada excepcional el curso pasado y jugó el Mundial, y tenemos que cuidarlo».

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Sobre si había hablado con Raphinha, afirmó: «Por supuesto que hablé con él. Es mi jugador, pero mi opinión al respecto no importa. Ellos, en Brasil, tomaron esta decisión y yo la acepto, y ahora está aquí para jugar al cien por cien. Está tranquilo y preparado, y estoy de acuerdo con eso».

Le preguntaron a Flick: «¿Qué le preocupa más, el duelo ante el Villarreal o viajar a Bakú y después a A Coruña?». Su respuesta fue: «Esto forma parte de nuestro trabajo y también es un privilegio. Jugamos LaLiga y la Champions League y queremos luchar por los títulos. El ambiente en el vestuario es increíble y quiero mantenerlo».

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Y añadió: «Tenemos la moral alta, estamos en un buen momento y estamos gestionando los casos de lesiones. El cuerpo técnico está haciendo un trabajo increíble, desde los analistas hasta los preparadores físicos, e incluso el personal de comunicación».

Sobre el debate que se ha abierto en torno a Yamal, dijo: «Estaba listo para el segundo partido. Es un jugador increíble, está ofreciendo un nivel magnífico y estamos con él».

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Acerca de la evolución de Rodri, comentó: «Tenemos que esperar, pero creo que está bien. Hay que cuidarlo y seguir su evolución día a día. Sufrió una lesión similar en el Manchester City y he hablado con él. No es la misma lesión que tuvo en el pasado, pero debemos ser prudentes».

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Preguntado por si coincide con Rodri en que el equipo debe subir su nivel para competir por la Champions, respondió: «Por supuesto, es lo que queremos. Todos los jugadores pueden jugar mejor, incluso él. Tenemos potencial y debemos mejorar».

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Sobre si se siente valorado por el entorno del Barcelona, señaló: «Mi trabajo es preparar. Un buen trabajo, no el mejor. Perdimos dos partidos en una sola semana y no ofrecimos nuestro mejor fútbol. Hubo motivos, pero creo que hemos hecho un buen trabajo y la afición está contenta. Tenemos una responsabilidad con la gente y trabajamos duro para que estén satisfechos con nosotros».

En cuanto a cómo gestiona disputar nueve partidos en 28 días, explicó: «Como dije antes, somos el Barcelona y jugamos al máximo nivel en todas las competiciones; queremos ganarlas todas y ese es nuestro objetivo. Pero, por supuesto, tenemos que gestionar los minutos. Los jugadores deben estar listos para jugar».

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Y añadió: «Rodri puede llegar a tiempo, hay que tener precaución con Cubarsí, y hablo de ello con los jugadores».

Sobre el estado de De Jong y la posibilidad de contar con él como solución en el lateral, respondió: «Ya veremos... Ha vuelto. Notó algo leve, pero está disponible y eso es lo más importante».

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Preguntado por si esperaba ver al Real Madrid tan fuerte, afirmó: «También están el Atlético de Madrid y el Real Betis, pero no hemos hablado del Villarreal. Creo que Íñigo es un entrenador excepcional; es joven, pero tiene un gran futuro. No me preocupa el Real Madrid. Le sacamos 3 puntos y tenemos que defender esta posición».