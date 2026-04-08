Flick, irónico: «No sé para qué sirve el "far"... ¡Y gracias a Alemania!»

Hans Flick, técnico del Barcelona, cuestionó algunas decisiones arbitrales tras perder 2-0 ante el Atlético de Madrid este miércoles en el Camp Nou, en la ida de cuartos de la Champions, y sugirió que esas decisiones cambiaron el partido.

Sobre la expulsión de Pau Cubarsi, añadió: «No sé si fue justa; no estoy seguro de si hubo suficiente contacto, pues el balón estaba atrás».

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El técnico alemán declaró tras el partido: «Hubo un claro mano dentro del área que el árbitro no pitó y el VAR no intervino. No entiendo por qué».

Y añadió: «Todos cometemos errores, pero ¿para qué está el VAR? No lo entiendo... Es penalti y segunda amarilla para Marc Pobel».

Y añadió con sarcasmo: «La tecnología del VAR ha estado muy atenta hoy, así son las cosas... El árbitro es alemán (el de vídeo, Christian Dingert)… ¡Gracias, Alemania! No entiendo qué pasó en la jugada en la que el portero (Juan Musso) reanudó el juego, ya que el defensa detuvo el balón con la mano y luego se siguió jugando… Para mí, eso es una tarjeta roja muy clara, y también un penalti».

Flick concluyó: «Quizá eso hubiera cambiado el partido, pero deben explicar por qué no se pitó. Hay que aceptarlo».