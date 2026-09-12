Flick: Hamza Abdelkarim se ha reivindicado y posee cualidades diferentes en el Barcelona

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, subrayó la necesidad de mantener la concentración total y seguir mejorando antes de enfrentarse al Levante en la quinta jornada de LaLiga, señalando que el equipo va por el buen camino, pero que todo puede cambiar rápidamente en el mundo del fútbol.

Flick declaró, en la rueda de prensa del partido: «Estamos muy contentos con la forma en la que jugamos, pero sabemos que tenemos que demostrarlo en cada partido, y cuando las cosas van bien eso es importante para nosotros, pero si perdemos alguna de estas cosas y no estamos al 100 % de nuestro nivel, la situación no será buena».

El técnico alemán habló sobre el margen de mejora del equipo, afirmando: «Eso es lo que queremos, mejorar constantemente es nuestro trabajo como entrenadores y jugadores, y debemos tener esa hambre de mejorar, y somos capaces de hacerlo».

A Flick le preguntaron «¿es este su mejor nivel con el Barcelona?», y respondió: «Sabemos que en el fútbol todo puede cambiar rápidamente, me gusta la situación actual, pero debemos estar muy concentrados, y si algo cambia iremos en una mala dirección, y eso es lo que no queremos».

El entrenador del conjunto blaugrana reveló la posibilidad de rotar a los jugadores para mantener a todos concentrados, afirmando: «Creo que eso es parte del juego, tenemos dos o tres jugadores en cada posición que pueden jugar, y después del partido ante el Feyenoord estoy muy contento con el nivel de los entrenamientos».

Flick comentó las declaraciones de Cesc Fàbregas, entrenador del Como, sobre que el Barcelona ha llegado a atemorizar a los rivales, afirmando: «Me gusta lo que hace Cesc, juega muy bien y su equipo ofrece grandes niveles, y para mí solo importa el próximo partido, me concentro únicamente en este encuentro, y es importante pensar día a día, y eso es lo que hace el equipo actualmente, vamos por buen camino, pero todavía queda mucho hasta el final de la temporada».

El entrenador del equipo catalán habló sobre el ataque del equipo con la presencia de Raphinha, la renovación del contrato de Hamza Abdelkarim y el fichaje de Gabriel Jesus, donde dijo: «Tenemos tres elementos con características diferentes, y también pueden jugar en la posición de delantero Ademі, Dani Olmo, Fermín y Gordon; hay muchas opciones, Raphinha juega de maravilla; pertenece a otro nivel; es asombroso y es uno de los mejores jugadores del mundo».

A Flick le preguntaron si le molestaba que no le preguntaran por el Levante o el próximo rival, y respondió riendo: «Vuestro trabajo es saber sobre qué queréis preguntarme, y no el mío, y será un buen partido para competir contra un buen equipo».

Flick cerró su intervención comentando la renovación del contrato de Hamza, afirmando: «El club ha hecho un trabajo muy bueno, es un jugador que ofreció un buen rendimiento en la pretemporada, y se afianza en la competencia con el resto de jugadores en esta posición, y tiene características diferentes en este equipo, además de ser un gran activo de inversión para el futuro para el club, y lo queríamos con nosotros en el equipo».



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