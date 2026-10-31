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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Flick hace historia con el Barcelona y supera a Guardiola

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
España
Alemania

Cifra impactante

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El alemán Hansi Flick logró una gesta histórica con el Barcelona, al alcanzar su victoria número 100 en 131 partidos oficiales, tras el contundente triunfo sobre el Deportivo Alavés por 6-1, en el marco de la jornada 11 de LaLiga, continuando así escribiendo su nombre entre los técnicos más destacados de la historia del club catalán.

Flick necesitó solo 131 partidos para alcanzar la barrera de los cien triunfos, con 44 victorias en cada una de las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, y 12 triunfos en 14 partidos oficiales de la actual temporada 2026-2027, frente a 21 derrotas y 10 empates, situando su porcentaje de victorias en torno al 76,3 %, mientras que el porcentaje de partidos en los que evitó la derrota fue de aproximadamente el 84 %.

Las cifras del Barcelona bajo el mando del técnico alemán revelan la gran potencia ofensiva de la que goza el equipo, pues ha conseguido 12 victorias en 14 partidos esta temporada, y sus jugadores han marcado 48 goles, a un promedio superior a los 3 goles por partido. Además, han logrado triunfos holgados, entre ellos victorias por un contundente 5-0 ante varios rivales, junto con los 7 goles anotados en la portería del Racing de Santander.

El Barcelona solo ha sufrido dos derrotas en la presente temporada, ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y el Real Madrid en LaLiga, antes de recuperar el equilibrio con un amplio triunfo sobre el Alavés.

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Pese a la gesta lograda por Flick, Luis Enrique sigue siendo el técnico más rápido en alcanzar los 100 triunfos en la historia del Barcelona, tras conseguir esa cifra en 126 partidos, superando a Pep Guardiola, que necesitó 139 partidos, mientras que Enrique terminó su etapa con el equipo con un balance de 138 victorias en 181 partidos.

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