Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que Raphinha será el capitán del equipo en el duelo ante el Al-Ahly egipcio, mañana miércoles, durante el Trofeo Joan Gamper, junto a Pedri y Eric García, hasta que se realice la votación definitiva sobre los capitanes del equipo una vez completada la plantilla.

Flick explicó este martes que tomó una decisión personal respecto a los capitanes del equipo de manera provisional, a la espera de la votación definitiva que se llevará a cabo tras completarse la plantilla del Barcelona.

Señaló que Frenkie de Jong también es uno de los capitanes del equipo, pero que actualmente está ausente por lesión, e insistió en la solidez de su relación con el jugador neerlandés, negándose a abrir la puerta a las especulaciones sobre su futuro.

Flick declaró, en unas declaraciones al "Barça TV": "Creo que la actual pretemporada no es como las pretemporadas habituales. Ocho jugadores se incorporaron a los entrenamientos hace una semana. Tenemos que adaptarnos y gestionar las cosas. Por lo que he visto durante los últimos días, el nivel de calidad ha subido mucho. Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos. Tenemos un equipo estupendo y estamos preparados para competir por todo".

Flick añadió: "Para mí también es un partido especial, porque es el primero de la temporada en nuestro estadio, el Spotify Camp Nou, con presencia de la afición. La temporada pasada ganamos todos nuestros partidos como local, y eso fue muy importante para conseguir el título de LaLiga. El apoyo de la afición del Barcelona fue magnífico. Necesitamos su pasión, su energía y su apoyo".

Y prosiguió: "Raphinha pronunciará el discurso. De Jong es el tercer capitán, porque Marc y Araújo no están. Pero Frenkie no está disponible actualmente, y he decidido de manera provisional quiénes serán los capitanes hasta que hagamos la votación, porque la plantilla del equipo aún no está completa. Creo que se incorporarán otros jugadores, y puede que alguno se marche. Por eso no realizaremos la votación antes de que se complete la plantilla. Y hasta que eso ocurra, Raphinha será capitán junto a Eric y Pedri. Y también De Jong, pero está lesionado".

Flick concluyó: "Esa es la decisión que he tomado, y mi relación con De Jong es muy buena. Es un jugador sumamente profesional, y nuestra relación es excelente. Hablo mucho con él sobre el próximo partido y otras cosas que suceden en torno al equipo. Es un jugador importante, tiene calidad y aporta mucho".