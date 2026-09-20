Andreas Christensen, estrella del Barcelona, sufrió una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo durante el partido contra el Sevilla, ayer sábado, en la séptima jornada de LaLiga.

Christensen contaba con la confianza de su entrenador, Hansi Flick, desde el inicio de la presente temporada, después de renovar su contrato este verano por dos temporadas.

El central danés disputó 7 de los 8 partidos oficiales que el Barcelona ha jugado esta temporada, con un total de 492 minutos, 5 de ellos como titular.

El diario "Sport" señaló que el comunicado del Barcelona sobre la lesión de Christensen no precisó el tiempo de baja del jugador, pero todos los indicios apuntan a que el defensa danés podría estar apartado de los terrenos de juego durante unas 6 semanas.

Andreas Christensen se perderá la convocatoria de la selección de Dinamarca para disputar 4 partidos de la Liga de Naciones de Europa durante el parón internacional.

Asimismo, el defensa danés se perderá partidos importantes con el Barcelona, entre ellos los dos encuentros del equipo a domicilio en la Liga de Campeones de Europa ante el Galatasaray y el Paris Saint-Germain, además de los dos partidos de LaLiga contra el Real Betis y el Real Madrid.

Christensen solo pudo disputar 18 partidos con la camiseta del Barcelona la temporada pasada, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante uno de los entrenamientos a finales del mes de diciembre, y estuvo apartado de los terrenos de juego durante cerca de 5 meses.

Pero esa no fue la única lesión que sufrió desde su incorporación al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Chelsea.

En su primera temporada, sufrió un fuerte esguince en uno de los tobillos, además de una lesión muscular, con lo que su periodo total de baja alcanzó los 67 días.

Terminó la temporada 2023-2024 arrastrando problemas en el tendón de Aquiles, que se prolongaron durante gran parte de la temporada siguiente, hasta el punto de que el club se benefició de su lesión para inscribir a Dani Olmo en la lista de LaLiga.

Christensen regresó en enero, pero pocos días después sufrió una lesión muscular que lo apartó de los terrenos de juego durante 69 días, y solo pudo disputar 6 partidos en aquella temporada, que fue la primera para él bajo la dirección de Flick en el banquillo del Barcelona.

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