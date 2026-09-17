Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción por el nivel que mostró su equipo durante la contundente victoria por 7-2 ante el Racing de Santander, subrayando que un arranque fuerte es importante, pero lo más importante es mantener la concentración y el trabajo hasta el final de la temporada.

El Barcelona arrolló a su invitado para prolongar su racha de victorias en la nueva temporada, ya que logró el pleno de puntos para encabezar la clasificación de LaLiga con 18 unidades.

Flick declaró, tras el partido disputado en el estadio "Spotify Camp Nou": "Es como la vida, siempre tienes que mejorar. Hemos jugado bien al margen del resultado, y me gusta la manera en que jugamos; es bonito verlo".

Y añadió, según recogió el diario "Marca": "Pero lo más importante siempre es estar totalmente concentrados en cada situación del partido y en cada pase".

Elogios al rival

El técnico alemán habló sobre el Racing, subrayando que el abultado resultado no reflejó la facilidad del partido.

Y dijo: "Me gusta la manera en que jugamos y el resultado, estoy contento. El equipo también está contento, y jugar ante el Racing no fue fácil, pues practica un buen fútbol y quiere tener la posesión del balón, y merecíamos este resultado".

El principio y el final

Sobre el arranque perfecto del Barcelona esta temporada, Flick insistió en la necesidad de no preocuparse por las cifras actuales.

Y dijo: "Es bueno tener un buen inicio, pero lo importante es tener un buen final. Tenemos la confianza, y lo más importante es la dinámica con la que nos movemos, y la intensidad del rendimiento y la presión".

Y prosiguió: "Estamos en un buen momento, y queremos ganar cada partido, pero eso no será fácil".

La presión incluso tras el 7-2

Sobre el hecho de que el Barcelona siguiera presionando pese a su amplia ventaja, Flick explicó que se trata de la identidad del equipo y de su manera de jugar.

Y dijo: "Esta es nuestra mentalidad, y esta es la manera en que queremos jugar. Si perdemos el balón, tenemos que ir a recuperarlo".

El error de Szczesny

Flick abordó la participación del portero Wojciech Szczesny tras la lesión de Joan García, subrayando que los errores son una parte natural del fútbol.

Y dijo: "Estoy tranquilo cuando juega Szczesny. Es normal cometer errores, esto es el fútbol. Joan García tenía algunos problemas en la rodilla, y esperamos que esté bien. Szczesny es nuestro segundo portero, y todo el mundo comete errores".

Y aclaró: "Encajamos un gol que no era necesario, pero lo mismo se aplica al primer gol. Todo el mundo comete errores, y estas son cosas que debemos trabajar para mejorar".

Szczesny se demoró ante la portería, lo que permitió al marroquí Yasser Zabiri marcar un segundo gol para el Racing en el partido.

Adeyemi y el espíritu de equipo

Flick elogió a Karim Adeyemi, señalando que el jugador alemán tiene mucho que ofrecer al Barcelona, y también alabó su integración dentro del vestuario.

Y dijo: "El fútbol es un juego colectivo, y lo más importante es el equipo, y esto es lo que quiero de mis jugadores. Adeyemi aporta mucho, y tiene un amplio margen para adaptarse, y se adaptará a nuestra filosofía".

Y agregó: "Nos ha dado mucho, como vimos hoy. La afición catalana estuvo totalmente detrás de él. No estaba pasando por un buen momento en Alemania, además es un jugador querido dentro del vestuario, y posee una gran velocidad".

No hay lugar para comparaciones

Flick rechazó comparar a su equipo actual con las versiones anteriores del Barcelona, subrayando que el equipo no ha logrado nada hasta ahora.

Y dijo: "No es fácil hacer una comparación con los equipos anteriores, y no me gusta hacerlo. También me gustaron los equipos que dirigí en mi primera y segunda temporada".

Y concluyó: "No hemos ganado nada hasta ahora. Tenemos que seguir trabajando y esforzándonos. Vamos por el buen camino, y debemos continuar así".

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